  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

بودجه شهرداری زنجان 33 درصد دارد

بودجه شهرداری زنجان 33 درصد دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: شهردار زنجان از ارائه بودجه پیشنهادی 547 میلیارد ریالی شهرداری زنجان به شورای شهر زنجان خبر داد و گفت: این رقم نسبت به بودجه سال جاری، 33 درصد افزایش داشته است و بیشترین روند صعودی در بخش عمرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید ناصر موسوی صبح شنبه در جلسه فوق العاده شورای شهر زنجان افزود: رویکرد شهرداری در این لایحه بودجه، عملیاتی بودن و همچنین توجه به برنامه های میان مدت و نزدیک به واقعیت بودن رقمهاست.

وی با بیان اینکه بودجه پیشنهادی سال اینده با اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام و توسعه فضای سبز تهیه شده است، ادامه داد: انتخاب پروژه های عمرانی با توجه به نیاز محلات و با اولویت نقاط محروم بوده است.

موسوی به اختصاص هفت میلیارد ریال جهت برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهر اشاره کرد و افزود: امیدواریم که شهرداری در سال آینده به سمت تعریف درآمدهای پایدار برود.

سید ناصر موسوی  به تخصیص بودجه  بیش از 18 میلیارد ریالی شهرداری به عنوان دیون عمرانی اشاره کرد و گفت: اختصاص مبلغی جهت تعهدات جاری از شاخصهای بودجه سال 89 است.

کد مطلب 1026333

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها