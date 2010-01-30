بودجه شهرداری زنجان 33 درصد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید ناصر موسوی صبح شنبه در جلسه فوق العاده شورای شهر زنجان افزود: رویکرد شهرداری در این لایحه بودجه، عملیاتی بودن و همچنین توجه به برنامه های میان مدت و نزدیک به واقعیت بودن رقمهاست.

وی با بیان اینکه بودجه پیشنهادی سال اینده با اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام و توسعه فضای سبز تهیه شده است، ادامه داد: انتخاب پروژه های عمرانی با توجه به نیاز محلات و با اولویت نقاط محروم بوده است.

موسوی به اختصاص هفت میلیارد ریال جهت برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهر اشاره کرد و افزود: امیدواریم که شهرداری در سال آینده به سمت تعریف درآمدهای پایدار برود.

سید ناصر موسوی به تخصیص بودجه بیش از 18 میلیارد ریالی شهرداری به عنوان دیون عمرانی اشاره کرد و گفت: اختصاص مبلغی جهت تعهدات جاری از شاخصهای بودجه سال 89 است.