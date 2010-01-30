به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم نورانی در شب اربعین حسینی مصادف با 19 صفرالمظفر بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.

در این مراسم مرثیه سرای اهل بیت عصمت و طهارت حمید رمضانپور به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

همچنین سخنرانی حجت الاسلام لواسانی دیگر برنامه این مراسم معنویعنوان شده است .

زائران و مجاوران آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) در این مراسم نورانی در جوار حرم مطهر امامزادگان والامقام به سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پرداخته و نسبت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت عرض ارادت خواهند کرد .

