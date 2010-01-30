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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۹

مراسم اربعین حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

مراسم اربعین حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

مراسم سوگواری اربعین حسینی (ع) روز پنجشنبه 15 بهمن در آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم نورانی در شب اربعین حسینی مصادف با 19 صفرالمظفر بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.

در این مراسم مرثیه سرای اهل بیت عصمت و طهارت حمید رمضانپور به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

همچنین سخنرانی حجت الاسلام لواسانی دیگر برنامه این مراسم معنویعنوان شده است .

زائران و مجاوران آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) در این مراسم نورانی در جوار حرم مطهر امامزادگان والامقام به سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پرداخته و نسبت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت عرض ارادت خواهند کرد .

کد مطلب 1026334

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