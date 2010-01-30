موسیقی فیلم"هیچ"در دستگاه ماهور ساخته شد

آهنگساز فیلم "هیچ" ضمن بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگارمهر، گفت : قبل از بیان کم و کیف ساخت موسیقی این فیلم لازم می دانم که متذکر شوم فیلم "هیچ" برخلاف تصور بسیاری از تماشاگران فیلم طنز نیست و نمی توان درژانر سینمای کمدی قرار داد به اعتقاد من این فیلم درگونه سینمای اجتماعی با پایانی تلخ قرار دارد و به تبع موسیقی فیلم هم از همین نگاه نشات می گیرد.

همایونفر در ادامه افزود : موسیقی این فیلم که از تیتراژ ابتدایی آغاز می شود روایتگر واقعیت زندگی است و به شدت از رو آوردن به احساسگرایی بیهوده پرهیز کرده ام و برای رسیدن به این منظور از زخمه بر سازهای موسیقی ایرانی به خصوص تار بهره بردم و در انتهای فیلم و دیده شدن تیتراژ پایانی بدون هیچ موضع گیری گونه ای از موسیقی ارگانیک و تکامل یافته شنیده می شود.

وی در ادامه به سازبندی ساخت موسیقی فیلم "هیچ" اشاره کرد و گفت : سازبندی موسیقی این فیلم از یک تم در ساختمان کلی موسیقی از نقطه صفر شروع می شود و با بیان تدریجی فیلم پیش می رود برهمین اساس موسیقی فیلم با ساز کمانچه نواخته می شود به اوج می رسد و درانتها با فرم سونات که برگرفته از موسیقی مدرن است به پایان می رسد؛ در واقع کمانچه ملودی اصلی فیلم است و درکنار آن برای بالا بردن بخش دراماتیک فیلم از تار به گونه ای که جنبه موزیکال به خود نگیرد استفاده کردم.

آهنگساز فیلم "هیچ" در پاسخ به این سئوال که چرا دستگاه ماهور را برای بیان فرم موسیقایی این فیلم انتخاب کرده گفت : همانطور که اشاره کردم عمده موسیقی این فیلم در دستگاه ماهور و بخش های کوچکی از آن در دستگاه نوا است. برخلاف نظر بسیاری ازموسیقی شناسان که معتقدند دستگاه ماهور از دستگاههای شورآفرین است من معتقدم که در این دستگاه یک غم پنهانی نهفته است که درسایر دستگاههای موسیقی این غم وجود ندارد و این فیلم درعین داشتن رنگ مایه های طنز داستانی تلخ و غم انگیز دارد که دستگاه ماهور بهترین دستگاه برای بیان احساسات موجود در این فیلم است.

وی در پایان افزود : فیلم سینمایی هیچ به کارگردانی عبدالرضا کاهانی قابلیت حضور در بخش مسابقه بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر را داشت ولی متاسفانه این حضور صورت نگرفت در واقع اگر ملاک ارزیابی را جشنواره بدانیم از شانس دیده شدن محروم شد اما با همه این اوصاف به اعتقاد من جایزه اصلی فیلم را مردم می دهند.