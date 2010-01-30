رکوردشکنی تولید در ایران خودروی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامرضا صادقیان پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: با تلاش شبانه روزی متخصصان، تولید روزانه ایران خودرو تبریز در روز به 510 دستگاه خودرو وانت بار رسید.

وی اظهار داشت: با بهبود فرایندهای تولید و مهندسی، روند افزایش تولید در شرکت ایران خودرو تبریز از نیمه دوم سال جاری شروع شده و سقف روزانه تولید در بهمن ماه به 510 دستگاه خودرو در روز رسید.

قائم مقام شرکت ایران خودرو تبریز افزود : افزایش یک شیفت نیروی کار در دستیابی به رکورد بیشترین تولید روزانه خودروی وانت پیکان در این شرکت موثر بوده است.

وی گفت: تحقق این رکورد در طلیعه سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نویدبخش حضور موثر بخش خصوصی در صنعت خودروسازی است.

صادقیان ابراز امیدواری کرد : افزایش مستمر تولید باعث می شود برنامه دستیابی به تولید روزانه 600 دستگاه در ماه های ابتدایی سال آینده در این شرکت محقق شود تا از این رهگذر افتخار دیگری در بخش صنعت خودروسازی کشور به ثبت برسد.