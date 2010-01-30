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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۵۷

محمود الزهار:

اسرائیل با ترور رهبران حماس درپی تغییر قواعد بازی است

اسرائیل با ترور رهبران حماس درپی تغییر قواعد بازی است

یکی از رهبران برجسته جنبش حماس اظهار داشت که رژیم صهیونیستی با ترور سران این جنبش به دنبال تغییر قواعد بازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود الزهار در گفتگو با شبکه الجزیره در واکنش به ترور محمود عبدالرئوف المبحوح اظهار داشت: اسرائیل می خواهد با ترور سران حماس قواعد بازی را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه جنبش حماس راه های واکنش به ترور مبحوح را بررسی خواهد کرد، گفت: ما می توانیم اشغالگران را در داخل و خارج اراضی اشغالی فلسطین هدف قرار دهیم و آنها را بلرزانیم و ما چیزی را انتخاب خواهیم کرد که برای ملت فلسطین و روابط عربی و اسلامی مان خوب باشد.

الزهار اظهار داشت: اسرائیل با چنین ترورهایی امنیت ملی عربی را تهدید می کند و می خواهد تجربه گذشته با سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) را تکرار کند.

مبحوح یکی از اعضای جنبش حماس روز چهارشنبه توسط رژیم صهیونیستی در هتلی در دبی ترور شد. وی که یکی از بنیانگذاران گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس به شمار می رود در سال 1998 از نوارغزه تبعید شد.

وی طراح بسیاری از عملیات ها علیه رژیم صهیونیستی بود و در آغاز انتفاضه نخست در به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی نقش داشت.

کد مطلب 1026337

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