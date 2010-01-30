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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۸

81 درصد از کلاسهای درس کرمانشاه بعد از انقلاب ساخته شد

81 درصد از کلاسهای درس کرمانشاه بعد از انقلاب ساخته شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان کرمانشاه گفت: بیش از 81درصد از کلاس های درس استان بعد از پیروزی انقلاب ساخته شده که بخش عمده آن در روستاهاست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا درویشی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا قبل از پیروزی انقلاب جمعاً سه هزار و30 کلاس درس در استان دایر بود اما از ابتدای انقلاب تا کنون این تعداد به 13هزار و 306کلاس رسیده است.

 

وی با بیان اینکه اغلب کلاسهای درس در استان در قبل از انقلاب در شهرها دایر بود گفت: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی هم اکنون کلیه روستاهای استان کرمانشاه دارای کلاس های درس متناسب با تعداد جمعیت آن روستا هستند.

 

درویشی در ادامه با اشاره به پروژه های در دست اقدام این اداره گفت:در دهه فجر امسال 64پروژه در قالب 239کلاس درس در مساحت 40هزار و 687متر مربع و اعتباری بالغ بر 160میلیارد ریال در استان به بهره برداری می رسد.

 

وی افزود: 53 پروژه مورد افتتاح در دهه فجر امسال با 207کلاس و 33هزار متر مربع در شهرها و 11پروژه با 32کلاس و هفت هزار متر مربع زیر بنا در روستاهای  استان خواهد بود.

 

مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به افزایش 65درصدی قابل توجه کلاس های درس استان خاطر نشان کرد: با توجه به پروژه های در دست ساخت تا پایان سال تعداد کلاس های تحویلی به 672مورد خواهد رسید.

کد مطلب 1026339

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