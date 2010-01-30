به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری پیش از ظهر شنبه در حاشیه نخستین همایش هم اندیشی تولید نان صنعتی غنی شده در تبریز افزود: اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها نباید به امروز میکشید، بلکه باید سالهای گذشته به مورد اجرا گذاشته میشد.
وی ادامه داد: دولتهای قبلی فکر میکردند انجام چنین کاری امکانپذیر نیست در حالی که هدفمندسازی یارانهها زمینه اتلاف منابع کشور را میگیرد.
مسافری با اشاره به تولید نانهای بیکیفیت در کشور تاکید کرد: کشاورز و دستاندرکاران با تلاش فراوان گندم را تولید و به آرد تبدیل میکنند در حالی که این آرد مناسب به بدترین شکل ممکن به نان تبدیل میشود که مرغوبیت قابل قبولی را ندارند.
رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی در ادامه با تاکید بر اصل محاسبه هزینه و فایده گفت: در هر بخشی مسئله هزینه و فایده را مقایسه میکنند که با این مقدار هزینه زمینه فلان مقدار فایده فراهم شده است، جای تعجب است که در کشورمان سالهای سال است که بیتوجه به این اصل منابع و سرمایههای کلان کشور ارزان از بین میشود.
وی با بیان اینکه جوان ایرانی نباید بیکار باشد، اظهار داشت: این جوان به عنوان موجودی که اشرف مخلوقات است، نباید به خاطر پیدا کردن کار این قدر خود را کوچک به حساب آورد و هیچ توجیهی قابل قبول نیست که ایران اسلامی با این همه سرمایههای خدادادی جوانانش بیکار باشند.
رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم اولویتبندی در امور اضافه کرد: تا زمانی که دولتی ریسک نکند، امکان تحول در کشور فراهم نمیشود و برای استفاده بهینه از این منابع عظیم و ثروت خدادادی ضروری است که طرح هدفمندسازی یارانهها به زودی اجرایی شود.
وی آذربایجان را در تمام طرحها پیشرو خواند و اضافه کرد: همان طوری که آذربایجان در طول تاریخ معاصر کشور پیشتاز بوده است در امر تولید نان صنعتی غنی شده نیز به عنوان استان پیشرو در کشور انتخاب شده است که در گام نخست با تولید نانهای مبتنی بر ذائقه ایرانی در کشور به عنوان الگو مطرح شود.
نظر شما