مدعیان قهرمانی واترپلو پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین هفته از دور برگشت رقابت های لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور طی روزهای پنج شنبه و جمعه با انجام 5 دیدار در شهر های مختلف کشور پیگری شد.

در دو دیدار روز پنج شنبه نفت امیدیه در زنجان با نتیجه پر گل 19 بر 10 مقابل هیئت شنای زنجان به برتری دست یافت تا با کسب 20 امتیاز و تفاضل گل کمتر موقعیت خود را در مکان دوم جدول تداوم بخشد. در دیگر دیدار روز پنج شنبه تیم نفت و گاز گچساران در دیداری خانگی 13 بر 6 مقابل صنعت نفت به برتری رسید.

اما در دیدار های حساس روز جمعه تیم فولاد ماهان سپاهان در خانه موفق شد با نتیجه 9 بر 2 تربیت بدنی فارس را شکست دهد تا با 20 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به نفت امیدیه و دانشگاه آزاد به صدرنشینی خود در لیگ برتر واترپلو ادامه دهد. همچنین تیم دانشگاه آزاد در تهران 12 بر 7 مقابل هیئت شنای گیلان به پیروزی رسید تا با 20 امتیاز و تفاضل گل کمتر در جای سوم جدول بایستد .

دانشگاه آزاد که یک بازی کمتر نسبت به فولاد ماهان و نفت امیدیه انجام داده با پیروزی در دیدار معوقه مقابل هیئت شنای خوزستان می تواند به صدر جدول لیگ برتر باز گردد.

در آخرین دیدار روز جمعه نیز هیئت شنای خوزستان موفق شد در تبریز میزبان خود هیئت شنای آذربایجان شرقی را با نتیجه 15 بر 8 مغلوب و به یک پیروزی شیرین از خانه دست یابد.

در پایان هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر واترپلو تیم فولاد ماهان سپاهان با 22 امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول این رقابت ها قرار دارد و تیم های نفت امیدیه و دانشگاه آزاد (یک بازی کمتر) با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل پایین تر در مکان های دوم و سوم جدول قرار دارند.