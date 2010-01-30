ایجاد 8 ورودی برای پایتخت در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی گلشنی اظهارداشت: با توجه به اینکه شهر تهران ورودیهای مشخصی ندارد، یکی از مشکلات ما در اجرای این طرح نیز تعریف دقیقی از ورودی بود تا بتوانیم بعد از آن برای شهر تهران ورودی طراحی کنیم.

وی با اشاره به اینکه کار طراحی و مطالعاتی این طرح حدود 6 ماه پیش توسط مشاور آغاز شده است افزود:‌ تا پایان سال کار طراحی این ورودیها به اتمام خواهد رسید و سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

معاون فنی و مهندسی سازمان زیباسازی شهر تهران به مبادی در نظر گرفته شده برای ایجاد ورودی اشاره کرد و بیان داشت:‌ محور خاوران در جنوب شرقی؛ آبعلی در شرق؛ اتوبان خلیج فارس، ‌جاده قدیم قم و اتوبان شهید کاظمی در جنوب؛ اتوبان تهران کرج، جاده مخصوص کرج و جاده قدیم کرج در سمت غرب، هشت ورودی انتخاب شده برای اجرای این طرح هستند.

گلشنی تصریح کرد: این ورودیها می‌تواند شامل یک دروازه، تابلو، المان و نماد خاص و حتی ایجاد یک مرکز خدماتی شامل رستوران، پمپ بنزین، مرکز خرید و... باشد که صرفا توجه را به خود جلب کرده و تغییر مکانی را یادآور شود.

وی در خصوص تابلوهای نصب شده در داخل شهر به منظور اعلام آغاز و پایان محدوده مناطق شهرداری نیز گفت: درصدد جمع آوری این تابلوها هستیم چراکه تهران یک شهر است و نیازی به این تابلوها که عناصری زاید در شهر محسوب شده و بعضا برخی مناطق بدون هماهنگی با سازمان زیبا سازی آنها را نصب کرده‌اند نیست.