تیم سوم مسابقات راگبی معرفی نشد/ رسیدگی به تخلف صغرسنی

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان رضوی و قم تیم‎های راه یافته به دیدار رده‎بندی مسابقات راگبی سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان بودند. دیدار این مرحله با پیروزی 5 بر صفر خراسان رضوی به پایان رسید اما با توجه به تخلف صورت گرفته از سوی این دو تیم و ساقط بودن اعتبار نتیجه به دست آمده از دیدار رده‎بندی آنها، نتیجه این بازی در تکمیل جدول بازی‎ها برای معرفی تیم سوم لحاظ نشد.

هر دو تیم خراسان رضوی وقم در ترکیب خود از حضور بازیکنان صغرسنی استفاده کرده بودند که همین مسئله موجب اعتراض دیگر شرکت کنندگان شده بود. قرار است کارشناسان فنی راگبی پس از تشکیل جلسه در این مورد و معرفی تیم سوم تصمیم‎گیری کنند.

البته دیدار نهایی رقابت‎های راگبی سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان برگزار شد. تیم راگبی دختران کرمانشاه با شکست 25 بر صفر تهران به مقام قهرمانی سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان دست یافت.