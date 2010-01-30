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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

شالویی:

امکان تصویب بودجه خرید آثار هنری وجود دارد

امکان تصویب بودجه خرید آثار هنری وجود دارد

مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،از وجود زمینه‌های لازم برای تصویب بودجه خرید آثار هنری در سال 89خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر محمود شالویی، مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر که امروز، 10 بهمن در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، در مورد تصویب بودجه خرید آثار هنری توسط  گفت : پارسال قرار شد دو دهم درصد از بودجه سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای خرید اثار هنرهای تجسمی اختصاص پیدا کند که متاسفانه  در کمیسیون تلفیق مجلس تصوب نشد.

او ادامه داد:امسال تمام زمینه‌های لازم برای  تصویب این بودجه به منظورخرید آثار تجسمی وجود دارد. وزیر ارشاد نیز مکاتباتی را با هیئت دولت انجام داده و درحال پیگیری این مسئله است تا این‌بار شاهد تصویب چنین بودجه‌ای باشیم. 

کد مطلب 1026346

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