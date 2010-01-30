شناگران فارس قهرمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان سومین المپیاد ورزشی شنای ایرانیان که با رقابت 17 استان در رده سنی جوانان ( 17-15 سال ) طی روزهای 8 و 9 بهمن ماه به میزبانی استخر انقلاب شیراز برگزار شد ، تیم فارس (14 مدال طلا ، 9 نقره و 7 برنز) به عنوان قهرمانی دست یافت وتیم های اصفهان (6 مدال طلا ، 7 نقره و 7 برنز ) و خراسان رضوی ( 3 نقره و 4 برنز ) به ترتیب دوم و سوم شدند.

در این رقابت ها همچنین یک رکورد ملی در ماده 50 متر پروانه در رده سنی 17-15 سال جا به جا شد که طی آن شیما عبد شنطیایی موفق شد با زمان 97/30 ثانیه رکورد قبلی این ماده که دراختیار سارا شیرزادی ( 02/31 ثانیه – مهر 84 ) بود را به میزان 5 صدم ثانیه کاهش دهد.

نفرات برتر دومین روز مواد مختلف این رقابت ها به شرح زیر است:

در ماده 200 متر مختلط انفرادی : دنیا حسینی از اصفهان با زمان 80/38/2 دقیقه ؛ در ماده 50 متر آزاد : زهرا حسین زاده نمینی از فارس با زمان 08/29 ؛ در 100 متر قورباغه : دنیا حسینی از اصفهان با زمان 21/23/1 دقیقه ؛ در ماده 1500 متر : زهرا حسین زاده نمینی از فارس با زمان 80/41/20 دقیقه ؛ در ماده 4 در 100 آزاد تیمی : تیم فارس متشکل از ( شنطیایی ، خوش کلام ، بی طرف و حسین زاده نمینی) ؛ در ماده 200 متر کرال پشت : سید نرجس موسوی شیرازی از فارس با زمان 35/48/2 دقیقه؛ در ماده 100 متر آزاد ؛ زهرا حسین زاده نمینی از فارس با زمان 66/03/1 دقیقه ؛ در ماده 50 متر پروانه شیما عبد شنطیایی از فارس با زمان 97/30 ثانیه ؛ در ماده 4 در 100 مختلط تیمی : تیم اصفهان متشکل از ( نوشیروانی ، حسینی ، احمدی و عمرو)