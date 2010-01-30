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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۳

سومین المپیاد ورزشی ایرانیان/

شناگران فارس قهرمان شدند

شناگران فارس قهرمان شدند

مسابقات شنای بانوان سومین المپیاد ورزشی ایرانیان با قهرمانی شناگران تیم فارس به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان سومین المپیاد ورزشی شنای ایرانیان که با رقابت 17 استان در رده سنی جوانان ( 17-15 سال ) طی روزهای 8 و 9 بهمن ماه به میزبانی استخر انقلاب شیراز برگزار شد ، تیم فارس (14 مدال طلا ، 9 نقره و 7 برنز) به عنوان قهرمانی دست یافت وتیم های اصفهان (6 مدال طلا ، 7 نقره و 7 برنز ) و خراسان رضوی ( 3 نقره و 4 برنز ) به ترتیب دوم و سوم شدند.

در این رقابت ها همچنین یک رکورد ملی در ماده 50 متر پروانه در رده سنی 17-15 سال جا به جا شد که طی آن شیما عبد شنطیایی موفق شد با زمان 97/30 ثانیه رکورد قبلی این ماده که دراختیار سارا شیرزادی ( 02/31 ثانیه – مهر 84 ) بود را به میزان 5 صدم ثانیه کاهش دهد.

نفرات برتر دومین روز مواد مختلف این رقابت ها به شرح زیر است:
در ماده 200 متر مختلط انفرادی : دنیا حسینی از اصفهان با زمان 80/38/2 دقیقه ؛ در ماده 50 متر آزاد : زهرا حسین زاده نمینی از فارس با زمان 08/29 ؛ در 100 متر قورباغه : دنیا حسینی از اصفهان با زمان 21/23/1 دقیقه ؛ در ماده 1500 متر : زهرا حسین زاده نمینی از فارس با زمان 80/41/20 دقیقه ؛ در ماده 4 در 100 آزاد تیمی : تیم فارس متشکل از ( شنطیایی ، خوش کلام ، بی طرف و حسین زاده نمینی) ؛ در ماده 200 متر کرال پشت : سید نرجس موسوی شیرازی از فارس با زمان 35/48/2 دقیقه؛ در ماده 100 متر آزاد ؛ زهرا حسین زاده نمینی از فارس با زمان 66/03/1 دقیقه ؛ در ماده 50 متر پروانه شیما عبد شنطیایی از فارس با زمان 97/30 ثانیه ؛ در ماده 4 در 100 مختلط تیمی : تیم اصفهان متشکل از ( نوشیروانی ، حسینی ، احمدی و عمرو)

کد مطلب 1026347

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