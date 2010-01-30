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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۵۵

تولید دو میلیون ماهی زینتی در آذربایجان شرقی

تولید دو میلیون ماهی زینتی در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر شیلات و امور آبزیان آذربایجان شرقی از تولید دو میلیون قطعه ماهی زینتی طی سال جاری در این استان خبر داد.

حسن آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این میزان ماهی علاوه بر تامین نیاز استان‌های هم جوار به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر شده است.

وی همچنین از راه‌ اندازی شرکت تعاونی تکثیر، پرورش و فروش ماهی زینتی نیز در تبریز خبر داد و اظهار داشت: این تعاونی پس از تعیین نمایندگان هئیت موسس، مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

مدیر شیلات و امور آبزیان آذربایجان شرقی افزود: تولید این میزان قطعه ماهی زینتی در استان علاوه بر امکان صادرات می‌تواند زمینه اشتغال جوانان را نیز فراهم کند.

آخوندی گفت: در راستای ترویج مصرف آبزیان و افزایش سرانه مصرف ماهی در سبد غذایی شهروندان آذربایجان شرقی، پنج پروژه تحقیقی ترویجی با همکاری مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان شیلات ایران مطالعه شده و هم‌اکنون آماده ارائه گزارش نهایی است.

کد مطلب 1026349

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