تولید دو میلیون ماهی زینتی در آذربایجان شرقی

حسن آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این میزان ماهی علاوه بر تامین نیاز استانهای هم جوار به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر شده است.
وی همچنین از راه اندازی شرکت تعاونی تکثیر، پرورش و فروش ماهی زینتی نیز در تبریز خبر داد و اظهار داشت: این تعاونی پس از تعیین نمایندگان هئیت موسس، مراحل قانونی خود را طی میکند.
مدیر شیلات و امور آبزیان آذربایجان شرقی افزود: تولید این میزان قطعه ماهی زینتی در استان علاوه بر امکان صادرات میتواند زمینه اشتغال جوانان را نیز فراهم کند.
آخوندی گفت: در راستای ترویج مصرف آبزیان و افزایش سرانه مصرف ماهی در سبد غذایی شهروندان آذربایجان شرقی، پنج پروژه تحقیقی ترویجی با همکاری مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان شیلات ایران مطالعه شده و هماکنون آماده ارائه گزارش نهایی است.
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