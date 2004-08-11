  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۰۷

معاون رئيس جمهوري عراق :

براي توقف درگيريهاي نجف نيروهاي چند مليتي بايد از اين شهر خارج شوند

ابراهيم الجعفري معاون رئيس جمهوري عراق از نيروهاي چند مليتي تحت امر آمريكاخواست، شهر آشوب زده نجف را ترك كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، وي درگفتگو با شبكه خبري الجزيره قطر با اعلام اين درخواست اعلام داشت: نيروهاي چند مليتي بايداز نجف بيرون بروند تا درگيريهايي كه نزديك به يك هفته در اين شهر جريان دارد، متوقف شود .

معاون رئيس جمهوري عراق با ارسال دعوتي براي نيروهاي چند مليتي مستقر درعراق از آنها خواست شهر نجف را ترك كنند و اجازه بدهند تنها نيروهاي عراقي دراين شهرباقي بمانند.

وي تصريح كرد: با وجود تشديد بحران درشهر نجف نيروهاي عراقي به تنهايي قادر به كنترل امورنجف هستند.

جعفري همچنين باتاكيد برخواست اياد علاوي نخست وزير موقت عراق براي خروج نيروهاي جيش المهدي از نجف اظهارداشت: دولت موقت عراق بايد پلهاي ارتباطي با هواداران صدر را باز بگذارد اما درصورتي كه صدر پيشنهاد مقامات دولت عراق را رد كند مقامات بايد به دنبال راه حل هايي ديگري براي حل اين بحران باشند.

 

کد خبر 102635

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها