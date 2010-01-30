ابراز امیدواری رئیس مجلس اوگاندا از صدور بیانیه کامپالا در جهت منافع ملت های مسلمان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، کیوانوکا سیکایدن رئیس مجلس اوگاندا طی سخنانی در مجمع عمومی اجلاس بین المجالس میزبانی اجلاس در اوگاندا را نشان توانمندی های این کشور خواند و ابراز امیدواری کرد حاضران در اجلاس تا پایان این نشست بتوانند به قدرت آفریقا بیش از پیش پی ببرند.

وی طی سخنانی به مسائل مهم جهان اسلام از جمله حمایت از ایجاد گفتگوهای ممتد و پایه ای بین کشورهای اسلامی و ایجاد وحدت میان آنها و لزوم هماهنگی بیشتر میان سازمان های بین المللی تاکید کرد.

رئیس مجلس اوگاندا گفت: در این اجلاس باید بحران مالی جهانی و تاثیر آن بر کشورها مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی امکان ایجاد صندوق پولی اسلامی و چالش های بین المللی از مواردی است که مایلم در این نشست به آن پرداخته شود.

سیکایدن ابراز امیدواری کرد این اجلاس مصوبات مفیدی داشته باشد و بیانیه کامپالا در سطح جهانی صارد شود.وی در ادامه گفت: امیدوارم اوگاندا بتواند از دانش کشورهای اسلامی و همچنین امکان سرمایه گذاری در بخش آموزش استفاده کند.

رئیس مجلس اوگاندا افزود: دربخش های مختلف وام هایی دریافت کرده ایم تا از آن در بخش تولید و آبرسانی استفاده کنیم. بنابراین امیدوارم این نشست به گسترش همکاری ها میان کشورهای اسلامی منتج شود.

سیکایدن تاکید کرد: ما به عنوان برگزار کننده اجلاس افتخار داریم تمامی امکانات را در اختیار شما قرار دهیم تا این نشست به موفقیت دست یابد و کمیته برگزار کننده کنفرانس در خدمت شما خواهد بود.

وی همچنین با موفق خواندن مباحث مطرح شده در روزهای گذشته در جلسات شورای بین المجالس و کمیته اجرایی اجلاس ابراز امیدواری کرد: بازخورد این بحث ها نتیجه بخش بوده و بیانیه ای که صادر می شود در جهت منافع عالی ملت های پارلمان های حاضر در اجلاس باشد.