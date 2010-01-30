هرگونه افزایش قیمت کاذب غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در راستای اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها و تشدید مباحث پیرامون آن، این سازمان همراه با سازمان تعزیرات حکومتی به صورت ویژه بر عملکرد واحدهای صنفی و غیرصنفی نظارت و رسیدگی خواهند کرد.

در راستای تصویب و اجرای قانون اصلاح ساختار اقتصادی ایران از جمله هدفمند کردن یارانه ها بعنوان گامی اساسی در راستای تحول اقتصادی جامعه و بالطبع آثار و تبعات اجرای این قانون بر اقتصاد کشور و با عنایت به پیش بینی ها و تمهیدات اندیشیده شده امر نظارت و رسیدگی به عملکرد واحدهای صنفی و غیرصنفی صورت می گیرد.

این امر به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و معارضان که قصد دارند در موقعیت زمانی کنونی، موجب افزایش غیرمنطقی نرخ دستمزد و فروش کالا و خدمات به مشتریان و گروههای آسیب پذیر جامعه شوند، صورت می گیرد.

بنابراین اطلاعیه، هرگونه افزایش قیمت کاذب کالاها و خدمات به بهانه هدفمند کردن یارانه ها، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان از طریق ابزارهای قانونی برخورد قاطع صورت می گیرد.

همچنین هموطنان می توانند موارد تخلف را از طریق تلفن 124 و شماره پیامک 30009651 اطلاع داده تا سریعا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.