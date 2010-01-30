احیای شورای صنفی در دانشگاههای پزشکی/ راه اندازی سیستم SMS دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی روز شنبه در نشست خبری معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیران این حوزه در وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت های خوزه فرهنگی و رونق دوباره حوزه نشریات دانشجویی و برگزاری آن در سال آینده گفت: بر اساس جلسه ای که با حضور نمایندگان دانشگاه آزاد، وزارت علوم، نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، جهاددانشگاهی و وزارت بهداشت برگزار شد مقرر شد که این جشنواره به صورت چرخشی برگزار شود.

وی اضافه کرد: دبیرخانه جشنواره نشریات در وزارت بهداشت مستقر می ماند اما جشنواره سراسری نشریات دانشجویی سال آینده از سوی وزارت علوم برگزار می شود.

اسماعیلی با اشاره به برنامه های فرهنگی برای احیای فرهنگ ایثار و شهادت افزود: دو یادمان شهدا به صورت سراسری در سال 89 در سطح دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

وی در خصوص تشکل های دانشجویی خاطرنشان کرد: حوزه تشکل های دانشجویی علوم پزشکی در گذشته فعال نبوده است و برخی از آنها فعال و برخی دیگر نیمه فعال بوده اند که این تشکلها شناسایی شده و مشکلات آنها رصد شده است و پس از بررسی مشکلات، راه فعالیت تشکلها هموار می شود.

سرپرست دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه وزارت بهداشت اضافه کرد: پیرو انعقاد تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دبیرخانه کانون های گردشگری نیز در وزارت بهداشت تاسیس شده است.

برگزاری جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی

وی در خصوص جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی خاطرنشان کرد: این جشنواره در چهار محور ادبی، هنری، معارف اسلامی و نشریات دانشجویی اردیبهشت ماه سال 89 در مشهد برگزار می شود. همچنین همایش حجاب و عفاف در فروردین ماه 89 در یاسوج برگزار می شود.

تدوین استانداردهای فرهنگی

اسماعیلی از تدوین استانداردهای فرهنگی و تعیین شاخص های مورد نظر برای دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: بازنگری در شاخصها صورت گرفته و پس از به نتیجه رسیدن استانداردهای فرهنگی تعریف می شود.

وی به احیای شوراهای صنفی در دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: ما در معاونت دانشجویی وزارت بهداشت درصدد احیای شوراهای صنفی در دانشگاههای علوم پزشکی هستیم و با توجه به رکودی که این تشکلها برای مدتی داشتند برای احیای آن به زمان نیاز داریم.

احیای فعالیت تشکلها سیاست جدید معاونت است

سرپرست دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه وزارت بهداشت افزود: احیای فعالیت تشکلها سیاست جدید معاونت است و در این راستا هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی نیز فعالیت شده است.

راه اندازی سیستم پیامک دانشجویی

همچنین افشین تللو مسئول کانون های دانشجویی وزارت بهداشت از راه اندازی سیستم پیامک برای ارائه پیشنهاد به وزارت بهداشت و دانشگاهها خبر داد و گفت: این طرح با عنوان از خانه تا وزارتخانه به صورت پایلوت در دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد: این پیامک ها به صورت استاندارد و جهت اطلاع رسانی به رابطین خوابگاه ها داده می شود و دانشجویان نیز می توانند نظرسنجی های خود را از خدمات فرهنگی که داده می شود را به اطلاع مسئولان برسانند.