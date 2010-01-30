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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

جشنواره فیلم فجر/

موسوی:از تهیه "حوالی اتوبان" شرمنده نیستم

موسوی:از تهیه "حوالی اتوبان" شرمنده نیستم

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" با اشاره به ویژگی‌های مثبت اولین ساخته سیاوش اسعدی این اثر را تجربه‌ای قابل قبول دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" به کارگردانی سیاوش اسعدی با حضور این کارگردان، غلامرضا موسوی تهیه‌کننده، سعید نعمت‌الله نویسنده فیلمنامه و با اجرای علی علایی جمعه شب در برج میلاد برگزار شد.

غلامرضا موسوی در این جلسه درباره همکاری با یک کارگردان جوان گفت: هر فیلم سینمایی که ساخته می‌شود یک نوع ریسک را به همراه دارد. فیلم 25 کارگردان اول را تاکنون تهیه کرده‌ام و تمام انتخاب‌هایم درست بوده و این فیلم هم، اثری است که خوشبختانه از تهیه آن خجالت نمی‌کشم.

موسوی ادامه داد: به ‌دلیل نوع رنگی که مورد نظر کارگردان بود و با تفاهمی که با غفوری مدیر فیلمبرداری داشتم با دوربین ویدئو کار کردیم تا به رنگ‌های مورد نظر برسیم. اما فیلم تبدیل بسیار خوبی شده و شما شاهد نسخه‌ 35 آن بودید .

سیاوش اسعدی کارگردان این فیلم با ابراز رضایت از این‌که فیلم‌اش برای اولین‌بار برای اهالی رسانه به نمایش درآمده است گفت: از این‌که می‌بینم منتقدان  فیلم را پسندیده‌اند، خوشحال هستم.البته  در نیمه دوم، فیلم به کندی  پیش می‌رود. در واقع  حرکت ما لب مرز بود و نمی‌خواستیم ریتم تند شود.

این کارگردان درباره انتخاب بازیگران افزود: از زمانی که سعید نعمت‌الله فیلمنامه را می‌نوشت نورا هاشمی مدنظر ما بود و برای نقش پردیس هم گزینه اول‌مان گلاب آدینه بود که فرصت همکاری با ایشان را به ‌دست نیاوردیم و گلچهره سجادیه که این جنس بازی را به‌خوبی می‌شناختند  نقش  را ایفا کردند.

موسوی با اشاره به بازی نورا هاشمی در فیلم گفت: ایشان در خانه‌ هنرمند‌ان بزرگی رشد کرده و پدرش مهدی هاشمی و مادرش گلاب‌ آدینه است، نمی‌شد از چنین بازیگری انتظار بازی ضعیف داشت.

سعید نعمت‌الله نویسنده فیلمنامه‌ گفت: قصه ما قصه روابط آدم‌ها بود و به ‌دنبال تعلیق و بازشدن معمایی نبودیم و مدل قصه ایجاب می‌کرد که کمتر سرعت داشته باشد. قصه‌ این فیلم برداشتی از اجتماع است و اقتباسی صورت نگرفته شده است.

کد مطلب 1026354

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