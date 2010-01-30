موسوی:از تهیه "حوالی اتوبان" شرمنده نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" به کارگردانی سیاوش اسعدی با حضور این کارگردان، غلامرضا موسوی تهیه‌کننده، سعید نعمت‌الله نویسنده فیلمنامه و با اجرای علی علایی جمعه شب در برج میلاد برگزار شد.

غلامرضا موسوی در این جلسه درباره همکاری با یک کارگردان جوان گفت: هر فیلم سینمایی که ساخته می‌شود یک نوع ریسک را به همراه دارد. فیلم 25 کارگردان اول را تاکنون تهیه کرده‌ام و تمام انتخاب‌هایم درست بوده و این فیلم هم، اثری است که خوشبختانه از تهیه آن خجالت نمی‌کشم.

موسوی ادامه داد: به ‌دلیل نوع رنگی که مورد نظر کارگردان بود و با تفاهمی که با غفوری مدیر فیلمبرداری داشتم با دوربین ویدئو کار کردیم تا به رنگ‌های مورد نظر برسیم. اما فیلم تبدیل بسیار خوبی شده و شما شاهد نسخه‌ 35 آن بودید .

سیاوش اسعدی کارگردان این فیلم با ابراز رضایت از این‌که فیلم‌اش برای اولین‌بار برای اهالی رسانه به نمایش درآمده است گفت: از این‌که می‌بینم منتقدان فیلم را پسندیده‌اند، خوشحال هستم.البته در نیمه دوم، فیلم به کندی پیش می‌رود. در واقع حرکت ما لب مرز بود و نمی‌خواستیم ریتم تند شود.

این کارگردان درباره انتخاب بازیگران افزود: از زمانی که سعید نعمت‌الله فیلمنامه را می‌نوشت نورا هاشمی مدنظر ما بود و برای نقش پردیس هم گزینه اول‌مان گلاب آدینه بود که فرصت همکاری با ایشان را به ‌دست نیاوردیم و گلچهره سجادیه که این جنس بازی را به‌خوبی می‌شناختند نقش را ایفا کردند.

موسوی با اشاره به بازی نورا هاشمی در فیلم گفت: ایشان در خانه‌ هنرمند‌ان بزرگی رشد کرده و پدرش مهدی هاشمی و مادرش گلاب‌ آدینه است، نمی‌شد از چنین بازیگری انتظار بازی ضعیف داشت.

سعید نعمت‌الله نویسنده فیلمنامه‌ گفت: قصه ما قصه روابط آدم‌ها بود و به ‌دنبال تعلیق و بازشدن معمایی نبودیم و مدل قصه ایجاب می‌کرد که کمتر سرعت داشته باشد. قصه‌ این فیلم برداشتی از اجتماع است و اقتباسی صورت نگرفته شده است.