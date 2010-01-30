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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

اطمینانی:

زمین لرزه فاریاب خسارتی در برنداشت

زمین لرزه فاریاب خسارتی در برنداشت

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کهنوج با اشاره به وقوع زمین لرزه 3.8 ریشتری صبح امروز فاریاب گفت: وقوع زلزله هیچ گونه خسارت مالی و جانی در برنداشته است.

عباس اطمینانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دقایق ابتدایی صبح امروز زمین لرزه ای 3.8 ریشتری شهر فاریاب از توابع کهنوج را به لرزه درآورد.

وی تصریح کرد: این زمین لرزه در ساعت 20 دقیقه و 20 ثانیه رخ داد اما خسارتی مالی و جانی از زلزله فاریاب دریافت نشده است.

فرماندار کهنوج اضافه کرد: فاریاب از مناطق زلزله خیز شهرستان کهنوج محسوب می شود و زمین لرزه های خفیف در این منطقه روی می دهد.

اطمینانی گفت: پس از وقوع زمین لرزه بررسی لازم در خصوص بروز خسارات احتمالی انجام شد اما خوشبختانه پس از بررسی های لازم هیچ گونه خسارتی گزارش نشده است.

کد مطلب 1026355

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