زمین لرزه فاریاب خسارتی در برنداشت

عباس اطمینانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دقایق ابتدایی صبح امروز زمین لرزه ای 3.8 ریشتری شهر فاریاب از توابع کهنوج را به لرزه درآورد.

وی تصریح کرد: این زمین لرزه در ساعت 20 دقیقه و 20 ثانیه رخ داد اما خسارتی مالی و جانی از زلزله فاریاب دریافت نشده است.

فرماندار کهنوج اضافه کرد: فاریاب از مناطق زلزله خیز شهرستان کهنوج محسوب می شود و زمین لرزه های خفیف در این منطقه روی می دهد.

اطمینانی گفت: پس از وقوع زمین لرزه بررسی لازم در خصوص بروز خسارات احتمالی انجام شد اما خوشبختانه پس از بررسی های لازم هیچ گونه خسارتی گزارش نشده است.