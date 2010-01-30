86 عنوان برنامه توسط سپاه شهدای آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمد مهدی مهدوی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: برگزاری محفل انس با قرآن، مسابقات مذهبی، فرهنگی و ورزشی، تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب، امام و اسلام، برپایی نمایشگاه در مسجد امام خمینی(ره) ستاد و رژه نیروهای مسلح و نواختن زنگ فجر همزمان با ورود امام خمینی به میهن اهم برنامه های اجرایی خواهد بود.

وی برپایی ایستگاه صلواتی در سطح استان، برگزاری مسابقه زیارت عاشورا، دیدار با ائمه جمعه و جماعت، برگزاری نشست های سیاسی، دیدار با خانواده ها و غبار روبی مزار شهدا را از دیگر برنامه های اجرایی کمیته های بسیج و نیروهای مسلح ستاد دهه فجر عنوان کرد و بیان داشت: این برنامه با هدف تکریم شخصیت امام خمینی(ره)، مشارکت رده های نظامی کشور در اجرای برنامه های دهه فجر و ترویج و تبیلغ دستاوردهای انقلاب و تبلیغ اصل ولایت فقیه را از اهداف راهبردی اجرای این برنامه ها عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی راهپیمایی 22 بهمن ماه سالجاری را فرصت مناسبی جهت تبری از استکبار جهانی و فتنه گران داخلی دانست.

13 طرح عمرانی توسط بسیج سازندگی آذربایجان غربی افتتاح می شود

معاون هماهنگی سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه از آماده افتتاح شدن 13 طرح عمرانی توسط نیروهای بسیج سازندگی شامل پایگاههای مقاومت بسیج، مشارکت در سد و پل سازی، مساجد و خدمات عمرانی در روستاهای دور افتاده در قالب طرح هجرت با اختصاص اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال خبر داد.

شهسواریان با اشاره به اینکه جنگ نرم به صورت علنی شش ماه قبل از برگزاری انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در کشور آغاز شده است، افزود: انتظار می رود مردم دیندار و اسلام مدار ایران اسلامی با پیروی از آرمانهای امام و شهدا بر محوریت ولایت فقیه با حضور در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کنند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در راستای تحقق ارتش بیست میلیونی بسیج تا کنون 700 هزار نفر در آذربایجان غربی در قالب رده های مختلف عضو فعال و عادی هستند که بر اساس هدف گذاری تا پایان سال آینده این تعداد به یک میلیون نفر خواهد رسید.