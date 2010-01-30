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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

افزایش 50 درصدی ظرفیت کاریابی های آذربایجان شرقی

افزایش 50 درصدی ظرفیت کاریابی های آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و اموراجتماعی آذربایجان شرقی گفت: ظرفیت کاریابی های استان 50 درصد افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد لطفی نژاد پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیران کاریابی های غیردولتی آذربایجان شرقی گفت: به منظور کاهش تصدی گری دولت در حوزه بازار کار و ایجاد رقابتهای سازنده در پیدایش و پایش فرصتهای شغلی استان و مشاوره های جدی و هدفمند کارجویان، تعداد کاریابی های استان به 54 کاریابی افزایش می یابد.

وی یکی از دلایل افزایش کاریابی های غیردولتی را اجرای منشور کاری وزیر کار و اموراجتماعی در برنامه عملیاتی ساماندهی و توسعه آمار و اطلاعات بازار کار و اشتغال و تکمیل برنامه ساماندهی و انسجام بخشی بازار کار اعلام کرد.

لطفی نژاد اضافه کرد: باتوجه به کشش بازار کار می توان از فعالیتهای غیرمجاز افراد و موسسات غیرقانونی در حوزه های بازار کار جلوگیری کرده و با متخلفان، وفق ضوابط قانونی برخورد کرد.

وی از دیگر دلایل افزایش کاریابی ها در آذربایجان شرقی را ضریب جمعیت فعال این استان بیان کرد و گفت: برای هر 30 هزار نفر جمعیت فعال، یک کاریابی پیش بینی شده است.

لطفی نژاد تصریح کرد: علاوه بر وجود ضریب جمعیت فعال در تعیین تعداد کاریابی های مورد نیاز، باید وجود شهرکهای صنعتی و تولیدی متعدد استان و همچنین مزیتهای اقتصادی فراوان استان را برای سرمایه گذاری هدفمند و اشتغال پایدار استان در نظر گرفته شود.

کد مطلب 1026359

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