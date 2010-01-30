واحد دوم آمونیاک پتروشیمی پردیس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، واحد آمونیاک فاز دوم پتروشیمی پردیس از امروز 10 بهمن ماه در مدار بهره برداری قرار گرفت که با تکمیل فاز دوم این واحد ظرفیت اسمی تولید آمونیاک به یک میلیون و 360 هزار تن و ظرفیت اسمی تولید اوره کشاورزی دو میلیون و 150 هزار تن افزایش می یابد.

همچنین با راه اندازی فاز نخست این مجتمع پتروشیمی در دی ماه سالجاری نزدیک به 90 هزار تن اوره تولید شده است که تولید این محصول پتروشیمی 111 درصد فراتر از برنامه تعریف شده است.

فاز نخست پتروشیمی اوره و آمونیاک پردیس (غدیرسابق) از پنجم فروردین ماه سال 1386 در مدار تولید قرار گرفته بود و که در نهایت آبان ماه سال 1386 به طور رسمی در منطقه عسلویه افتتاح شد.

با بهره برداری از فاز نخست اوره و آمونیاک ششم پتروشیمی پردیس سالانه یک میلیون و 150 هزار تن اوره و آمونیاک به ارزش 255 میلیون دلار، معادل 2 میلیارد و 300 میلیون ریال تولید خواهد شد.

برای ساخت و راه اندازی فاز نخست این واحد پتروشیمی در مجموع 304 میلیون دلار (ارزی و ریالی) سرمایه گذاری شده است.

لیسانس و اصول مهندسی این طرح پتروشیمی از شرکتهای کلاک (انگلستان) و استامی کربن (هلند) است و شرکتهای پیدک، تویو و چیودا ژاپن پیمانکاران مهندسی تفصیلی و خرید تجهیزات داخلی و خارجی پتروشیمی پردیس بوده اند.