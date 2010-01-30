تونل توحید را مردم افتتاح می کنند / طی 3 سال هزینه ساخت تونل را جبران می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدهادی ایازی روز شنبه در نشست خبری افزود: امیدواریم روزی تمام پروژه های کشور براساس یک زمانبندی خاص اجرا شوند.

وی افزود: در مسیر اجرای تونلی بزرگ همچون توحید طبیعی است که مشکلاتی پیش بیاید چرا که همواره پروژه های بزرگ دارای چنین مشکلات و حوادثی هستند اما مهم این است که اجرای این پروژه ها را به عنوان افتخار مدیریت عمرانی کشور می دانیم و باید انعکاس خوبی به این رویدادها داده شود نه اینکه سیاه نمایی کنیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه تاکنون 200 میلیارد تومان صورت حساب از سوی پیمانکار تونل توحید ارایه شده است گفت: پیش بینی می شود این رقم به طور طبیعی با افزایشی روبرو شود.

وی، وقت مردم را بسیار ارزشمند دانست و با اشاره به توجه به حوزه سلامت شهروندان خاطرنشان کرد: همه اقدامات ما باید منجر به کاهش آلودگی هوا و آلودگیهای زیست محیطی شود و امیدواریم چنین پروژه ای بزرگ درصد قابل توجی از ترافیک تهران را کاهش دهد، ضمن اینکه رقم قابل توجهی نیز در صرفه جویی مصرف سوخت کاهش خواهیم داشت و ظرف مدت سه سال هزینه احداث این تونل را از راه همین صرفه جویی ها جبران می کنیم.

ایازی در پاسخ به سئوالی در خصوص شباهت ظاهری تونل توحید و رسالت گفت: سازه بتنی تونل توحید با تونل رسالت متفاوت است در تونل توحید رمپ شرقی و غربی با هم ارتباط دارند اما در تونل رسالت چنین نیست، همچنین از نظر سازه و معماری نیز تفاوت هایی بین این دو پروژه مشاهده می شود.

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به اینکه در پروژه های دیگر نیز مانند تونل صدر- نیایش مثل تونل توحید عمل می کنید گفت: این ظرفیت امروزه در مهندسان جوان ایرانی به وجود آمده که پروژه هایی چنین بزرگ را در حداقل زمان و با کیفیت بالا اجرا کنند.

در ادامه این نشست خبرنگاری بحث تبلیغاتی بودن افتتاح تونل توحید را مطرح کرد که ایازی در این باره گفت: تونل را ساخته ایم تا مردم استفاده کنند و برای تبلیغات هم آن را افتتاح نمی کنیم. همان طور که از قبل اعلام کردیم مردم این تونل را افتتاح می کنند و از 40 هزار نفری که برای این کار ثبت نام کرده اند 10 نفر به قید قرعه از رمپ جنوبی وارد تونل می شوند. همچنین از رمپ شمالی نیز 31 اتوبوس که حامل شهردار تهران، اعضای شورای شهر، خانواده شهدا و شهروندان هستند پس از خواندن سرود ملی و افتتاح تونل توسط یکی از جانبازان انقلاب عبور می کنند.

ایازی در پاسخ به این سئوال که آیا شخصیتهایی مانند رئیس جمهور در این مراسم حضور دارند گفت: تاکنون هیچگاه اعلام نکرده ایم برای افتتاح تونل چه کسانی را دعوت می کنیم چرا که همه جز مردم هستند.

معاون شهردار تهران همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا بعد از 12 بهمن تونل توحید به طور کامل مورد استفاده شهروندان قرار می گیرد گفت: همه پروژه های عمرانی بعد افتتاح دوره خاصی را پشت سر می گذارند تا کارهای تکمیلی آن اجرا شود که این در خصوص تونل توحید هم صدق می کند و به مدت دو ماه از ساعت 22 الی 6 صبح تونل را مسدود می کنیم تا کارهای تکمیلی آن را انجام دهیم.

ایازی در پاسخ به سئوالی درباره کشته شدن یکی از کارگران تونل توحید نیز گفت: در حادثه فرونشست خیابان نواب یک کارگر کشته شد که در مسیر اجرای هر طرح عمرانی بروز چنین اتفاقاتی اجتناب ناپذیر است. ضمن اینکه در مراسمی از تلاشهای این کارگر قدردانی شد اما باید توجه داشت تلفات پروژه توحید فوق العاده کم بود.