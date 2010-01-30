به گزارش خبرنگار مهر در قم، نصرت الله لطفی، قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که دشمن به دنبال بزرگنمایی مشکلات کشور و مأیوس کردن نسل جوان از انقلاب است گفت: در مقطع حساس کنونی که دشمنان با شیطنتهای خود به دنبال فتنه آفرینی و براندازی نظام هستند نکوداشت دهه مبارک فجر و برگزاری هرچه با شکوهتر این ایام وظیفه ملی و دینی همه مسئولان و مردم انقلابی است.
وی افزود: در استان قم برای برگزاری هرچه بهتر برنامههای دهه فجر امسال ، 24 کمیته با حضور دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان شکل گرفته است که در دو بخش برنامههای عمومی و درون سازمانی، برنامههای خود را در جهت نکوداشت ایام الله دهه فجر برگزار میکنند.
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم همچنین با اشاره به برپایی نمایشگاههای مختلف فرهنگی و هنری در سطح مساجد، مدارس و کانونهای فرهنگی قم در این ایام ابراز داشت: در دهه فجر امسال از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 2 هزار و 500مبلغ و از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی، حدود 300 مبلغ به سراسر کشور اعزام میشوند.
لطفی یاد آور شد: امسال در آغازین روز دهه فجر، مراسم باشکوهی با سخنرانی حجتالاسلام ابوترابی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حرم مطهر با حضور اقشار مختلف مردم و نیروهای مسلح استان قم برگزار میشود که در این مراسم 1357 دانش آموز سرود انقلاب را میخوانند.
وی برگزاری زنگ انقلاب در مدارس استان، غبار روبی مزار شهدا در روز پنج شنبه، مراسم یادواره شهدای انقلاب در مسجد چهار مردان و .. را ازجمله دیگر برنامههای مربوط به دهه فجر عنوان کرد گفت: یکی از برنامههای مهم امسال تجلیل از اقشار برتر مردم به ویژه خیرین، کارگران و کار آفرینان، بازنشستگان ، شاعران و دانش آموزان برتر استان میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم، بزرگنمایی مشکلات کشور برای نسل جوان را هدف دشمنان نظام عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، نصرت الله لطفی، قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که دشمن به دنبال بزرگنمایی مشکلات کشور و مأیوس کردن نسل جوان از انقلاب است گفت: در مقطع حساس کنونی که دشمنان با شیطنتهای خود به دنبال فتنه آفرینی و براندازی نظام هستند نکوداشت دهه مبارک فجر و برگزاری هرچه با شکوهتر این ایام وظیفه ملی و دینی همه مسئولان و مردم انقلابی است.
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