نخستین خانه ایران در بلاروس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که به دنبال سفر چهار روزه اسفندیار رحیم مشایی به شهر"مینسک" پایتخت بلاروس و با حضور دهها نفر از چهره های فرهنگی، تجار و بازرگانان، دانشجویان و فرهیختگان ایرانی مقیم بلاروس برگزار شد مشایی در سخنانی گفت: به دنبال حضور در چندین همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور دریافتیم بسیاری از هموطنان که سالها قبل از وطن خارج شده اند همواره با این سوال رو به رو بوده اند که آیا در وطنشان هنوز جایگاه و احترامی دارند یا نه. به همین خاطر همواره رئیس جمهور و سایر مسئولان نظام بر این نکته تأکید کرده اند که ایران متعلق به تمام ایرانیان است.

جانشین رئیس جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تصریح کرد: هویت ایرانی با خون و عشق به وطن عجین شده است و هیچکس هم نمی تواند تغییرش دهد. حال آنکه حتی اگر یک ایرانی به هر علتی از سر ناچاری یا ضرورت و برای تمکین از قوانین مهاجرت کشور مقیم ترک تابعیت هم کرده باشد باید بداند همیشه ایرانی است و هویت فراتر از تابعیت است.

رئیس دفتر رئیس جمهور در بخش دیگر سخنانش اظهار داشت: این ذهنیت و تفکر که ایرانی مقیم خارج از وطن و سرزمینش جداست از پایه و اساس غلط است.

مشایی خاطرنشان کرد: ما میلیونها ایرانی متخصص و فرهیخته مقیم خارج از کشور داریم که از اولویتهای بسیار مهمی در جهت توسعه، رشد و پیشرفت همه جانبه کشور برخوردارند و سرمایه های ملی محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: عضویت در خانه ایران که مجموعه ای غیردولتی و تحت مدیریت فرهیختگان و نخبگان مقیم هر کشور است هیچ شرطی ندارد. حال آنکه معتقدیم همسران خارجی ایرانی ها و فرزندانشان نیز ایرانی هستند.