برگی از تاریخ ایران و جهان

یازدهم بهمن:

شدت گرفتن مخالفتها علیه رژیم پهلوی

در چنین روزی روحانیون متحصن در مسجد دانشگاه تهران دست به یک راهپیمایی در داخل محوطه دانشگاه زدند . راهپیمایی روحانیون که با خواندن سرود " ای خمینی ای رهنمای ما" همراه بود مورد استقابل گروههایی که در داخل دانشگاه گرد آمده بودند قرار گرفت و هزاران نفر به این راهپیمایی پیوستند .

آخرین رژه گارد پهلوی

این روز آخرین رژه نیروهای مسلح پاسگاه یا گارد رژیم فاسد پهلوی به منظور خاموش کردن ملت مسلمان و انقلابی در خیابانهای تهران انجام شد .

اعلام زمان ورود امام(ره)

در این روز خبر زمان دقیق ورود امام بین ساعت نه تا نه و سی دقیقه با یک فروند جمبوجت اعلام شد .

پانزدهم صفر:

در گذشت غضائری



در چنین روزی در سال 485 هجری قمری ابوالحسین احمد بن‏حسین‏بن‏عبیدالله غضائری، معروف به ‏ابن‏غضائری از علمای برجسته شیعه درگذشت . وی در علم رجال صاحب اندیشه و کمال بود .

سی‌ام ژانویه:

تأسیس کمپانی هند شرقی



درچنین روزی در سال 1599 میلادی ، نخستین کمپانی هند شرقی انگلیس در هندوستان تأسیس شد . ملکه الیزابت اول فرمان ایجاد این کمپانی را صادر کرده بود . تجارت شرق و بویژه ابریشم چین و ادویه هند یکی از پر سودترین شیوه های داد و ستد در جهان مخصوصا اروپا بود .

راههای زمینی تجارت از سرزمینهای اسلامی می گذشت . مقررات گمرکی خاص و عوارض سنگین حمل و نقل موجب بالا رفتن هزینه مبادلات بازرگانی برای اروپاییان شد . لذا آنها در جستجوی راه دریایی شرق برآمدند . نخستین گروه استعمارگران اروپایی که قدم به خاک هند نهادند، پرتغالی ها و اسپانیایی ها بودند و پس از آن انگلیسی ها و فرانسویان با تأسیس شرکتهایی به نام کمپانی هند شرقی وارد هند شدند . میان استعمارگران بر سر تصاحب این کشور کشمکش زیادی رخ داد .

قیام تای پینگها در چین



چنین روزی در سال 1850 میلادی، بزرگترین قیام مردم چین به نام قیام تای پینگها آغاز شد. رهبر شورش تای پینگ شخصی به نام هونگ شئو چوان بود . وی تحت تأثیر آیین مسیحیت قصد نجات بشریت را داشت . هدف قیام او مبارزه با فساد ، فقر و ایجاد برابری اعلام شده بود .

وی براندازی حکومت چین و اسقرار حکومت تای پینگ را در رأس برنامه های خود قرار داده بود . دامنه این شورش نیمی از چین را فرا گرفت . در این شورش ها بسیاری از کتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی این کشور در آتش سوختند . گفته می شود قیام تای پینگ دستاوردی به جز نابودی بخشی از سابقه فرهنگی چین نداشته است .