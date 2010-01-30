صادرات گمرکات گلستان دو درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار شهریاری ظهر شنبه در نشست خبری در این اداره کل افزود: ارزش این مقدار صادرات 68 میلیون و 881 هزر و 590 دلار که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 0 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: سایر مواد غذایی، رب گوجه فرنگی، آهن آلات، سایر محصولات معدنی، سیب زمینی، رنگ ورزین، عایقهای حرارتی و رطوبتی، سیمان، مرکبات و تخم مرغ از جمله اقلام صارداتی استان را تشکیل می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در 10 ماه اول سالجاری بیشترین کالاها به کشورهای ترکمستان، عراق، قزاقستان، فدراسیون روسیه، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، آزذربایجان و گرجستان صادر شده است.

به گفته شهریاری 45.58 درصد صادراه به ترکمستانف 40.89 درصد به عراق و بقیه به سایر کشورهای صورت گرفته است.

وی یادآورشد: در گروههای مختلف، کالاهای صادراتی در 10 ماهه سالجاری، کالاهای صنعتی از نظر ارزش 71 درصد کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است که بالاترین سهم است.

مدیر کل گمرکات گلستان بیان داشت: همچنین از نظر ورزنی کالاهای صنعتی 21 درصد صادرات را به خود اختصاص داده است که بالاترین سهم است.

وی عنوان کرد: در سال جاری هزار و 701 دستکاه کامیون به وزن خالص 36 میلوین و 104 هزار و 661 کیلوگرم تحت حمایت کارنه تیر از گمرک اینچه برون تردد داشته اند که نسبت به سال گذشته از نظر دستگاه 76 درصد و از نظر وزن 72 درصد افزایش داشته است.