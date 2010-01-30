"به رنگ ارغوان" پیشتاز آرای مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای روز اول و دوم آرای مردمی بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر نشان میدهد که چهار فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران از اقبال بیشتری برخوردارند.
فیلمهای سینمایی "به رنگ اغوان" ساخته ابراهیم حاتمی کیا ، "طلا و مس" ساخته همایون اسعدیان، "نفوذی" ساخته احمد کاوری و مهدی فیوضی و "عصر روز دهم" ساخته شهریار بحرانی از اقبال عمومی بیشتر و آرای بهتری نسبت به سایر فیلم ها برخوردار شدهاند.
نمایش سینماهای مردمی جشنواره از پنجم بهمن ماه در تهران آغاز شده و تا پانزدهم بهمن ماه ادامه دارد.
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