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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

جشنواره فیلم فجر/

"به رنگ ارغوان" پیشتاز آرای مردمی است

"به رنگ ارغوان" پیشتاز آرای مردمی است

چهار فیلم سینمایی در اولین بررسی‌های آمار آرای مخاطبان جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بخت بیشتری برای دریافت سیمرغ بلورین این بخش را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌های روز اول و دوم آرای مردمی بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر نشان می‌دهد که چهار فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران از اقبال بیشتری برخوردارند.

فیلم‌های سینمایی "به رنگ اغوان" ساخته ابراهیم حاتمی کیا ، "طلا و مس" ساخته همایون اسعدیان، "نفوذی" ساخته احمد کاوری و مهدی فیوضی و "عصر روز دهم" ساخته شهریار بحرانی از اقبال عمومی بیشتر و آرای بهتری نسبت به سایر فیلم ها برخوردار شده‌اند.

نمایش سینماهای مردمی جشنواره از پنجم بهمن ماه در تهران آغاز شده و تا پانزدهم بهمن ماه ادامه دارد.   

کد مطلب 1026371

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