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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۰

صناعی در پاسخ به مهر:

وضعیت بارندگی در کشور نرمال است / کاهش 15 درصدی در سال آبی گذشته

وضعیت بارندگی در کشور نرمال است / کاهش 15 درصدی در سال آبی گذشته

رئیس سازمان هواشناسی از وضعیت مناسب بارندگی در برخی از استانهای کشور طی نیمه دوم سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: وضعیت تهران به لحاظ بارندگی تاکنون تقریبا خوب بوده است.

مهندس بهرام صناعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: میزان بارندگی ها طی سال کشاورزی گذشته در کشور 15 درصد کمتر از حد نرمال بوده است.

معاون وزیر راه و ترابری در عین حال به وضعیت مطلوب بارندگی ها در کشور از اول مهر تاکنون اشاره کرد و گفت: وضعیت بارندگی در 15 استان کشور بالاتر از حد طبیعی بوده و در هفت استان نیز در حد نرمال بارندگی داشته ایم.

صناعی ادامه داد: پیش بینی ما از وضعیت بارندگیها در کشور نشان می دهد که بارندگی در حد طبیعی خواهیم داشت.

رئیس سازمان هواشناسی همچنین وضعیت بارندگی در تهران را در حد نرمال عنوان کرد.

کد مطلب 1026373

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