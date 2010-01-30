وضعیت بارندگی در کشور نرمال است / کاهش 15 درصدی در سال آبی گذشته

مهندس بهرام صناعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: میزان بارندگی ها طی سال کشاورزی گذشته در کشور 15 درصد کمتر از حد نرمال بوده است.

معاون وزیر راه و ترابری در عین حال به وضعیت مطلوب بارندگی ها در کشور از اول مهر تاکنون اشاره کرد و گفت: وضعیت بارندگی در 15 استان کشور بالاتر از حد طبیعی بوده و در هفت استان نیز در حد نرمال بارندگی داشته ایم.

صناعی ادامه داد: پیش بینی ما از وضعیت بارندگیها در کشور نشان می دهد که بارندگی در حد طبیعی خواهیم داشت.

رئیس سازمان هواشناسی همچنین وضعیت بارندگی در تهران را در حد نرمال عنوان کرد.