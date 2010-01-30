20 درصد نباتات علوفه ای به دلیل سیلوهای سنتی به ضایعات تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری پیش از ظهر شنبه در جمع کارشناسان جهاد کشاورزی استان، افزود: جهت جلوگیری از این روند سازمان جهاد کشاورزی اقدام به خرید یک دستگاه سیلوساز علوفه ای کرده و همزمان با برداشت علوفه، کاربسته بندی را انجام می دهد که با این اقدام ماندگاری محصول سیلو شده افزایش می یابد.

وی به حمایت از کشاورزان جهت ارتقاء کیفیت و کمیت نباتات علوفه ای در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا علاوه بر برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی بیش از 80 تن بذر یونجه و 45 تن بذر سورگوم به صورت یارانه ای بین کشاورزان دارای طرح های الگویی توزیع شده است.

زاری اضافه کرد: همچنین جهت مکانیزه کردن تولید محصول، تعداد 10 دستگاه ادوات کاشت و داشت و پنج دستگاه چاپر خودکششی جهت برداشت محصول با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 345 میلیون ریال تامین شده است.

به گفته وی در این راستا نخستین و مجهزترین چاپر خودکششی کشور، مدل نیوهلند توسط شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب شهرستان سربیشه در خراسان جنوبی خریداری و از اوایل سال جاری شروع به کار کرده است.

وی ادامه داد: این چاپر ساخت کشور بلژیک بوده و با توان 425 اسب بخار در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی در سال 2008 به عنوان برترین ماشین شرکت کننده معرفی شده است.

زاری نیاز به حرکت در جهت ردیفها به واسطه وجود هد خورشیدی و سیستم کنترل کامپیوتری( ضبط تمام مشخصات برداشت) را از مزایای این ماشین برشمرد و اظهار داشت: با استفاده از این دستگاه ظرفیت برداشت تا 20هکتار در روز افزایش می یابد.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان از تولید بیش از 442 هزار تن انواع نباتات علوفه ای حجیم در این استان در سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از 132 هزار بهره بردار در زمینه زراعت نباتات علوفه ای در استان فعالیت می کنند.