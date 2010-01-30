علیرضا جوانمردی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر در قم با بیان این که در روز‌های آینده برای 17 هزار واحد مسکن مهر پروانه ساخت صادر می‌شود، گفت: چنانچه اعضا و شرکت‌های تعاونی مسکن مهر قم روند‌کار‌ها را در پیش گرفته و مشکلات خاصی پدید نیاید، ان‌شاءالله تا پایان سال جاری کار احداث پروژه‌های مسکن مهر وارد مرحله فنداسیون می‌گردد.



وی افزود: خوشبختانه طی چند ماه اخیر با هماهنگی خوب میان اداره کل تعاون و سازمان مسکن و شهرسازی استان پروژه مسکن مهر روند خوبی داشته است که امیدواریم با این هماهنگی و تعامل ایجاد شده کار‌ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.



مدیر کل تعاون قم در ادامه صحبت‌های خود با اذعان به این که روند آغاز پروژه مسکن مهر قم در قیاس با برخی استان‌های کشور طولانی و خسته کننده شده است، اظهار داشت: در استان قم به دلیل آن که زمین پروژه آماده برای واگذاری به تعاونی‌های مسکن مهر نبود تا حدودی این مسأله باعث کندی پیشرفت در به سرانجام رسیدن این پروژه شد که البته در حال حاضر با آماده‌سازی زمین‌ها و جدول گذاری و خیابان‌کشی این مشکل مرتفع شده است.



وی با تأکید بر این که تسریع در ساخت مسکن مهر در قم نیازمند همیاری و مساعدت همه مسئولان و مردم است، خاطر نشان کرد: با توجه به میزان سهم آورده اعضا شرکت‌های تعاونی مسکن مهر در قم و این که بتوانند این سهم را به موقع واریز کنند پیش بینی می‌کنیم که با آغاز عملیات اجرایی، کار ساخت و بهره‌برداری از واحد‌های مسکن مهر در استان قم حدود یک و نیم سال به طول بینجامد.

