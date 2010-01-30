به گزارش خبرنگار مهر، دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری بدین شرح است:

سئوال 15 نماینده از وزیر نفت در کمیسیون صنایع

کمیسیون صنایع و معادن یکشنبه این هفته دو نفر از اعضاء خود را جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1389 کل کشور معرفی می کند.

ادامه بررسی لایحه امور گمرکی و جلسه هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران از دیگر دستور کارهای اعضای این کمیسیون در روز یکشنبه می باشد.

دستور کار دوشنبه این هفته این کمیسیون دعوت از وزیر صنایع و معادن جهت پاسخگویی به سئوالات: احمدعلی کیخا نماینده زابل و زهک،عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ،امیر طاهرخانی نماینده تاکستان وعزت‌الله اکبری نماینده قائم‌شهر (دو سئوال) در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد. در این جلسه همچنین سئوال سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان و بهمن اخوان نماینده تفرش از وزیر صنایع و معادن مطرح می شود.

همچنین دعوت از وزیر نفت جهت پاسخگویی به سئوال مشترک 15 نفر از نمایندگان به اسامی: بهمن اخوان نماینده تفرش،رضا حسینی نماینده شهربابک،قمری نماینده ایلام، کمالیان نماینده قوچان، دستغیب(فخرالدین) نماینده شیراز، قاضی‌پور نماینده ارومیه، نورا نماینده زابل ، طاهرپور نماینده تویسرکان، سجادیان نماینده خواف، شهریاری نماینده بجنورد، اکبرنژاد نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر، نجف‌نژاد نماینده بابلسر، طاهرخانی نماینده تاکستان، مقدسی نماینده بجنورد ورحمانی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهردر دستور کار اعضای این کمیسیون است.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن روز سه‌شنبه نیزادامه بررسی طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی ودعوت از وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سئوال مشترک آقایان محمدقیوم دهقانی نماینده ایرانشهر،یعقوب جدگال نماینده چابهار،عبدالعزیز جمشیدزهی نماینده سراوان،پیمان فروزش نماینده زاهدان و حمیدرضا پشنگ نماینده خاش و میرجاوه را در دستور کار خود دارند.

در این جلسه سئوال محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان ، بهمن اخوان نماینده تفرش (4 سئوال ) وبررسی عملکرد برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با حضور وزیرصنایع و معادن نیز به بحث گذاشته می شود.

بررسی بودجه 89 در کمیسیون فرهنگی

کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در نشست روزیکشنبه خود گزارش مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش فرهنگ، هنر، تربیت‌بدنی، گردشگری، جوانان، زنان و خانواده وانتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 1389 را در دستور کار خود دارد.

کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی این کمیسیون هم گزارش مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه ،گزارش مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه ،گزارش مسئولین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه و گزارش مسئولین محترم مجمع تقریب مذاهب اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش مربوطه را در دستور کاردارد.

در ادامه جلسات کمیسیون فرهنگی در هفته جاری ، هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تربیت‌بدنی نیز جلسه دارد.گزارش کارشناسان تحقیق و تفحص با حضور مسئولین محترم سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشورهم از دیگر دستور کارهای این کمیسیون می باشد.

انتخاب دو عضو کمیسیون تلفیق در کمیسیون انرژی

اعضای کمیسیون انرژی روز یکشنبه به انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق جهت بررسی بودجه سال و دعوت از مدیران صنعت برق کشور جهت ارائه گزارشی از عملکرد بودجه سال 1388 می پردازند.

دعوت از وزیر محترم نفت درخصوص عملکرد صنعت نفت کشورنیز در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون قرار دارد.



فراخوانی وزیر راه به کمیسیون عمران درباره سوانح هوایی و ریلی اخیر

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامیطی هفته جاری، گزارش وزیر راه و ترابری درخصوص سوانح قطار توربوترن و آتش‌سوزی هواپیمای توپولوف در فرودگاه مشهد را بررسی می‌کند.

همچنین این هفته وزیر راه و ترابری جهت پاسخگویی به سؤالات، عبدالجبار کرمی نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره ، مهدی سنایی نماینده نهاوند، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان،امیر طاهرخانی نماینده تاکستان،رضا رحیمی‌نسب نماینده خرم‌آباد،محمدرضا حاجی‌اصغری نماینده میانه،کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه‌سرا،علیرضا دهقانی نماینده ایذه و باغملک،حمیدرضا پشنگ نماینده خاش، میرجاوه و نصرت‌آباد،یعقوب جدگال نماینده چابهار، نیک‌شهر و کنارک،هاشم سواری نماینده دشت‌آزادگان و هویزه، مصطفی ذوالقدر نماینده بندرعباس، حسین‌نژاد نماینده شیروان ومؤید حسینی صدر نماینده خوی در جلسات کمیسیون عمران حضور می یابد.

وزیر مسکن و شهرسازی نیزبرای پاسخگویی به سؤالات نادر قاضی‌پور و جواد جهانگیرزاده نمایندگان ارومیه و سیروس سازدار نماینده خوی در کمیسیون حاضر می شود.

اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بازدید از پروژه آزادراه تهران - شمال را در دستور کار این هفته خود داردند.

بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی

کمیسیون قضایی و حقوقی در این هفته در جلسات روزهای یکشنبه و سه ‌شنبه خود به ادامه بررسی‌های خود پیرامون لایحه حمایت از خانواده ادامه خواهد داد.

این کمیسیون همچنین در جلسه روز سه‌شنبه خود، کلیات لایحه بودجه سال 1389 کل کشور و بخش‌های مربوط به قوه قضاییه و وزارت دادگستری را بررسی می‌کند.

بررسی چهارترمه شدن سال تحصیلی دانشگاه‌ها در کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این هفته، چهارترمی شدن سال تحصیلی در دانشگاه‌ها را بررسی می‌کند.

انتخاب دو نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون تلفیق و بررسی طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی از دیگر دستور کارهای این هفته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است.

همچنین طی هفته جاری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سئوال محمدرضا خبازدر کمیسیون حضور می‌یابد.

گزارش وزیر کشاورزی به به کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس

صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی در روز سه‌شنبه هفته جاری گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در اجرای اصل 44 قانون اساسی به کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت اجراء اصل 44 قانون اساسی ارائه می‌کند.

همچنین در همین روز دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق انتخاب می‌شوند.

کمیسیون امنیت ملی علل سوانح هوایی اخیر را بررسی می‌کند

اعضای این کمیسیون در جلسه روز سه‌شنبه این هفته خود، ایمنی پرواز و رعایت استانداردهای ایمنی در شرکت‌های هواپیمایی و علت سوانح مکرر اخیر را با حضور مسؤولین ذی‌ربط بررسی می‌کنند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسات روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته خود، به بررسی عملکرد بودجه سال 1388 وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط حوزه کاری خود می‌پردازد.

آغاز بررسی بودجه 89 در کمیسیون شوراها

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در جلسه روز یکشنبه هفته جاری، بررسی لایحه بودجه سال 1389 کل کشور را آغاز می‌کند.

این کمیسیون همچنین در جلسه روز یکشنبه خود میزبان وزیر دادگستری خواهد بود. و بررسی لایحه بودجه سال 1389 کل کشور را آغاز می‌کند.

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در جلسه روز سه‌شنبه خود بررسی لایحه بودجه سال آینده را ادامه داده و دو نفر از اعضای خود را جهت عضویت در کمیسیون تلفیق برمی‌گزیند. کارگروه‌های تخصصی، تقسیمات کشوری، شوراها و شهرداری‌ها و احزاب و انتخابات این کمیسیون نیز در این هفته جلسه خواهند داشت.

بررسی بودجه در کمیسیون اجتماعی با حضور وزیران کار، تعاون و رفاه

اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور مسؤولین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و دستگاههای مرتبط از جمله سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد حضرت امام (ره)،سازمان تأمین اجتماعی،سازمان بیمه خدمات درمانی ،سازمان بازنشستگی کشوری ،ستاد مبارزه با مواد مخدروبنیاد شهید و امور ایثارگران به بررسی لایحه بودجه می پردازند.

روزسه‌شنبه نیز اعضای این کمیسیون به ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1389 کل کشور(با حضور مسؤولین وزارت کار و امور اجتماعی و دستگاههای مرتبط) و مسؤولین وزارت تعاون و دستگاههای مرتبط و روز چهارشنبه هم به جمع‌بندی نهایی و رسیدگی به لایحه بودجه سال 1389 کل کشورمی پردازند.

دستور کار کمیسیون اصل 90

رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 6211 م و 6212 م با حضور مسؤولین ذی‌ربط از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها دردستورکار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی قرار دارد.

جلسه کمیسیون جهت رسیدگی به پرونده کلاسه 5119 م با حضور مسؤولین ذی‌ربط از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدروپرونده‌های کلاسه 5851 م و 5739 م نیز برگزار می شود.

کارگروههای فرهنگی و اجتماعی،اقتصادی، فنی و عمرانی،سیاسی و نظامی ،قضائی و حقوقی وکارگروه امور ویژه نیز برای رسیدگی به شکایات واصله در حوزه خود جلسه دارند.

بررسی بودجه 89 در کمیسیون بهداشت

مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در جلسات کمیسیون بهداشت و درمان به ارائه گزارشی از وضعیت حوزه سلامت در لایحه بودجه 1389 کل کشور می‌پردازند.

بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (9) قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پژوهشی غیردولتی مصوب 1387 ، بررسی طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی و انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1389 از جمله دستور کارهای این هفته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است.

بررسی نرخ ارز در بودجه 89 توسط کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بحث و بررسی نرخ و مسائل مربوط به ارز در لایحه بودجه سال 1389 کل کشور و مسائل مختلف را در جلسه روز دوشنبه این هفته خود بررسی می کند.

دعوت از وزیر اقتصاد و مسئولان کارگروه تحول اقتصادی جهت بحث و بررسی مبالغ پیشنهادی جهت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه 89 کل کشور از دیگر برنامه های کمیسیون برنامه و بودجه در هفته جاری است که روز دوشنبه انجام خواهد شد.