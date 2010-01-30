به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی امروز شنبه در نشست خبری در تشریح برنامه‌های سپاه محمد رسول الله(ص) با بیان اینکه ما نمایندگان مردم هستیم، اظهار داشت: مردم ما در روز نهم دی اتمام حجت کردند و خواستار ختم غائله بودند.

وی اضافه کرد: ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم چیزی به عنوان موج سبز خودی نشان بدهد؛ البته همه مردم ما موج سبز هستند ولی اجازه نمی‌دهیم موج سبزی که رنگ و بوی بیگانه داشته باشد، خودی نشان دهد.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ در ادامه گفت : ما مطمئن هستیم کسانی که تا پیش از 9 دی متوجه نبودند و تشخیص نمی‌دادند و فکر می‌کردند می‌شود حرکتی انجام داد، در روز 9 دی متوجه شده‌اند روز 22 بهمن روز اعتراض نیست، بلکه روز یکپارچگی است و اگر هم بخشی از جامعه ما اعتراضی داشته‌ که به حق هم هست که اعتراضی به برخی رفتارهای دولتمردان داشته باشند، مطمئنیم روز 22 بهمن چنین کاری نخواهند کرد.

وی روز 22 بهمن را روز ملی خواند و تصریح کرد: هر صدا، رنگ و حرکتی که غیر از صدای ملت ایران و انقلاب اسلامی باشد، باید از صف مردم ما بیرون رانده شود و قطعا چنین حرکتی را هم شاهد نخواهیم بود و اگر هم عده قلیلی باشند که حرکتی انجام دهند، به شدت برخورد خواهیم کرد.

همدانی با اشاره به درگیری‌ها و حوادث پس از انتخابات گفت: در حوادث اخیر برادرانی از بسیج شهید شدند که ما برای آنها مراسم ختم، بزرگداشت و چهلم گرفتیم و ظرف 24 ساعت به بنیاد شهید معرفی شدند، پرونده مربوط به جانبازان نیز تکمیل شده است، ولی صلاح ندانستیم اسامی این برادران را اعلام کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش، خودباوری را از دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: امروز انقلاب اسلامی پس از گذشت 31 سال از دهها توطئه، چالش و مانع عبور کرده و این نشان می‌دهد انقلابی است که در قرن اخیر بی‌نظیر است. ملت ایران در انقلاب اسلامی خودباوری خود را به همه جهانیان ثابت کرد. امروز شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده و به اثبات رسیده است و مردم ما توانسته‌اند بر سه اصل این شعار مقاومت کنند.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ با بیان اینکه یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران، مقاومت است، اظهار کرد: مدل مقاومت، مدل اختصاصی ملت ایران است. مقاومت جمله زیبایی است که هر آزاده و مجاهدی که می‌خواهد شعار استقلال سر دهد، آن را تیتر برنامه‌هایش قرارداده است؛ مقاومت زیباترین واژه امروز نزد آزادگان است.

وی با تاکید بر اینکه مردم ایران در دهه فجر امسال حجت را بر همه استکبار جهانی تمام خواهد کرد، گفت: امسال پیام همه مردم شریف ایران و ولایت‌مداران کشور در روز 22 بهمن، اتمام حجت است؛ اتمام حجت با همه کسانی که حیله پرورانی می‌کنند؛ این‌ها باید درس گرفته باشند که این ملت مقاومت است و نسل سوم و چهارم انقلاب بهتر از نسل اول مقاومت خواهند کرد و امسال این امر را نشان دادند.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ در ادامه شکوفایی علمی را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار کرد: پیش از انقلاب حتی نیازهای اولیه ما از آن سوی مرزها به کشور وارد می‌شد؛ در حالی که امروز در بخش‌های گوناگون صنعت به خودکفایی رسیده‌ایم. این حرکت به سرعت ادامه پیدا می‌کند و با ظرفیت ملت ما می‌توانیم جزو کشورهایی باشیم که در جدول کشورهای صادرکننده مقام پیدا کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال همه زنان و مردان ما باید بگویند که همچنان در صحنه هستیم، خاطرنشان کرد: امسال 22 بهمن دوبار اتفاق افتاد که اولین 22 بهمن مربوط به راهپیمایی 9 دی بود و در روز 22 بهمن نیز مردم باز هم این حرکت را تکرار خواهند کرد.

همدانی در ادامه این نشست خبری به تشریح برنامه‌های سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ در دهه فجر امسال پرداخت و گفت: هفت هزار و 50 رده مقاومت بسیج در تهران بزرگ داریم و با توجه به گستردگی بسیج در تهران، 73 برنامه را برای دهه فجر تدارک دیده‌ایم که برخی از آنها در همه رده‌های مقاومت برگزار می‌شوند.

وی درباره برنامه‌های روز 12 بهمن امسال نیز اظهار کرد: رژه موتورسواران و دوچرخه‌سواران به مقصد حرم امام خمینی(ره)، برگزاری نشست‌های فرهنگی- سیاسی با رویکرد جنگ نرم، به صدا در آمدن زنگ صدای انقلاب در مدارس تهران و برگزاری مسابقه وصیت‌نامه امام که قانونی برای دوستداران ایشان است، از عمده برنامه‌های اولین روز از دهه فجر امسال خواهد بود.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ مردم‌سالاری دینی، قانون و عدالت‌گستری را شعار دومین روز دهه فجر خواند و افزود: در روز 13 بهمن امسال برنامه‌های مختلفی نظیر تجلیل از پیشکسوتان بسیج و زندانیان پیش از انقلاب ، برگزاری مسابقه روزنامه دیواری و دیدار با آیت‌الله نوری همدانی انجام خواهد شد.

وی برگزاری مسابقات علمی ، بازدید از مراکز علمی و پیشرفت‌های ایران در دوران پس از انقلاب، تجلیل از پژوهشگران نخبه، اختتامیه جشنواره ادبی و نیز افتتاح مرکز تحقیقات و IT بسیج را از جمله برنامه‌های روز 14 بهمن برشمرد و اضافه کرد: روز 15 بهمن نیز « انقلاب اسلامی، ایمان ، ایثار و شهادت» نامگذاری شده است که در این روز برنامه‌هایی از جمله دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان، حضور در گلزار شهدا و افتتاح یادمان شهید کاووسی در بیمارستان امام خمینی(ره) را خواهیم داشت.

همدانی با اشاره به مصادف‌شدن روز 16 بهمن با اربعین حسینی گفت: شعار این روز" انقلاب اسلامی، نهضت حسینی، انتظار فرج" خواهد بود و برنامه‌هایی نظیر عزاداری اربعین حسینی، اردوهای زیارتی یک روزه و برپایی مراسم دعای ندبه انجام خواهد شد.

وی انقلاب اسلامی، استحکام خانواده، اصالت و منزلت زن وانقلاب اسلامی، بصیرت دینی، فرهنگ و تمدن اسلامی را شعارهای روزهای هفدهم و هجدهم بهمن عنوان کرد و افزود: مراسم تجلیل از مقام شامخ زنان فرهنگی، طرح بصیرت همسران، مسابقه شکوفه‌های یاس، ویزیت رایگان بانوان در مناطق محروم، کارگاه آموزشی رفتار با والدین، همایش زن، انقلاب اسلامی وهویت بازیافته در دانشگاه شهید بهشتی و تئاتر رویش سبز از جمله برنامه‌های این دو روز خواهد بود.

فرمانده سپاه محمد‌رسول‌الله تهران بزرگ با اشاره به بیعت کارکنان نیروی هوایی ارتش در 19 بهمن 57، برگزاری صبحگاه مشترک دانش‌آموزی در دانشگاه افسری امام علی(ع)، تجلیل از کارکنان نیروی هوایی ارتش در شهرک‌های ارتش و برگزاری همایش ائمه جماعات و فرماندهان حوزه‌های بسیج تهران بزرگ را از عمده برنامه‌های این روز برشمرد و اظهار کرد: روز بیستم بهمن به شعار "انقلاب اسلامی، کارآمدی، خدمت‌رسانی و امید به آینده" مزین شده است که در این روز استقرار 30 تیم درمانی مناطق محروم تهران، برپایی بازارچه خیریه و همایش فرهنگی اصلاح الگوی مصرف را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: نهمین روز از دهه فجر امسال با شعار انقلاب اسلامی، اتحاد ملی، انسجام اسلامی و استکبارستیزی نامگذاری شده است. در این روز مراسم استکبارستیزی در کلیه مدارس تهران بزرگ، همایش دستاوردهای انقلاب و نقش هدایت امام (ره) ، شامگاه مشترک در کلیه رده‌های مقاومت بسیج تهران بزرگ و جشن جوانه‌های انقلاب برگزار خواهد شد.

همدانی همچنین با بیان اینکه حضور مردم و بسیجیان در راهپیمایی 22 بهمن باشکوه‌تر از گذشته خواهد بود، گفت: در روز 22 بهمن امسال شاهد شرکت منسجم بسیجیان در راهپیمایی خواهیم بود. در این روز همچنین اجرای برنامه توسط گروه سرود 22 هزار نفره در میدان آزادی، برپایی دهها ایستگاه بلوتوث در طول مسیر راهپیمایی، استقرار چادرها و تیم‌های درمانی، برپایی ایستگاه نقاشی در میدان آزادی و راه‌اندازی غرفه‌های فرهنگی در طول مسیر راهپیمایی را شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه با بیان اینکه وقتی یک انقلاب متکی به مردم باشد، خود مردم نقش‌آفرینی می‌کنند، تاکید کرد: ملت ما امسال از یکی از فتنه‌ها و کمین‌گاهها عبور کردند. استکبار جهانی می‌خواست به نظام ضربه وارد کند ولی همه دیدیم که با آن هزینه‌هایی که کردند، همچنان درمانده هستند.

فرمانده سپاه محمد‌رسول‌الله تهران بزرگ در پایان یادآور شد: مردم ما در سال 57 سخنی داشتند و آن سخن "نه" در مقابل همه زورگویان بود و در 22 بهمن امسال نیز مردم ما همان "نه" را خواهند گفت و ثابت خواهند کرد که این نسل همان نسل انقلاب است و این فرزندان اهل تشخیص هستند و هیچ‌گاه اسیر جهان‌خواران نخواهند شد.