به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه اکبر آبادی ضمن گفتگو با حاضران در آکادمی پینگ‎پنگ تهران، در خصوص روند برگزاری مسابقات و سطح فنی پیکارها از مسوولان کسب اطلاع کرد.

همچنین در این بازدید ورزشکاران، مربیان ، داوران و پیشکسوتان تنیس روی میز ضمن طرح مسائل و مشکلاتشان، پیشنهادات خود را در خصوص توسعه و گسترش ورزش بانوان ارائه کردند. ضمن اینکه معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی پیشنهاد کرد با دعوت از دانش آموزان به محل برگزاری مسابقات تنیس روی میز ، آگاهی آنها را نسبت به این رشته افزایش دهند.

این چهارمین بازدید معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی از رقابت‎های المپیاد ورزشی ایرانیان بود. پیش از این مرضیه اکبرآبادی از مسابقات بسکتبال، تیراندازی و کانوپولو بازدید کرده بود.