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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۲۳

سومین المپیاد ورزشی ایرانیان/

معاون ورزش بانوان از رقابت‌های تنیس روی میز بازدید کرد

معاون ورزش بانوان از رقابت‌های تنیس روی میز بازدید کرد

مرضیه اکبرآبادی معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی با حضور در محل برگزاری رقابت‌های تنیس روی میز سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان با حاضرین در آکادمی پینگ‎پنگ گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه اکبر آبادی ضمن گفتگو با حاضران در آکادمی پینگ‎پنگ تهران، در خصوص روند برگزاری مسابقات و سطح فنی پیکارها از مسوولان کسب اطلاع کرد.

همچنین در این بازدید ورزشکاران، مربیان ، داوران و پیشکسوتان تنیس روی میز ضمن طرح مسائل و مشکلاتشان، پیشنهادات خود را در خصوص توسعه و گسترش ورزش بانوان ارائه کردند. ضمن اینکه معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی پیشنهاد کرد با دعوت از دانش آموزان به محل برگزاری مسابقات تنیس روی میز ، آگاهی آنها را نسبت به این رشته افزایش دهند.

این چهارمین بازدید معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی از رقابت‎های المپیاد ورزشی ایرانیان بود. پیش از این مرضیه اکبرآبادی از مسابقات بسکتبال، تیراندازی و کانوپولو بازدید کرده بود.

کد مطلب 1026383

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