دانش آموزان در آموزش و پرورش نباید یک بعدی تربیت شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ابراهیم علی آخوندی ظهر شنبه در مراسم افتتاح و آغاز بکار کانون شهید لاجوردی در کیانمهر اظهار داشت: در سال گذشته این اداره با برنامه ریزی اهداف مشخصی و مدونی برای ارتقا سطح ارائه خدمات به دانش آموزان و فرهنگیان تودین کرد که تاکنون این برنامه ها به بهترین نحو در سطح ناحیه انجام شده است.

وی افزود: در این راستا افزایش ایجاد مراکز فرهنگی، تربیتی و هنری در اولویت این اداره قرار گرفت و در منطقه آق تپه که فاقد هرگونه مرکز استعدادهای درخشان بود، دو مرکز امیرالمومنین و شهید بهشتی افتتاح و راه اندازی شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در راستای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان به خصوص در مناطق محروم، کانون شهید لاجوردی در منطقه نیمه محروم کیانمهر آغاز به کار کرد.

آخوندی بیان داشت: در حال حاضر در سطح این ناحیه 95 هزار دانش آموز در مناطق مختلف کمالشهر، کیانمهر، خرمدشت، کمالشهر، شاهین ویلا، میانجاده و ... مشغول تحصیل هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج عنوان کرد: امید است در مناطق محرومی که مراکز فرهنگی و هنری وجود ندارد، با همکاری سایر نهادها و ارگانها این مراکز برای ارائه خدمات مختلف به جوانان و نوجوانان ایجاد شود.

وی ادامه داد: برای رسیدن و نزدیک شدن به اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی فرهنگیان در آموزش و پرورش باید تمام تلاش خود را داشته باشند تا دانش آموزان تک بعدی تربیت نشوند بلکه باید بعدهای دیگر اجتماعی و روانی آنها در نظر گرفته شود.

این مسئول با تاکید بر اجرای کیفیت بخشی برنامه های اجرایی در آموزش و پرورش یادآور شد: این مهم با همکاری فرهنگیان و معلمان میسر می شود.

اجرای 80 برنامه در دهه فجر امسال در ناحیه 4 کرج

آخوندی با اشاره ه آغاز دهه فجر و سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد: در این ایام بیش از 80 برنامه در بخشهای مختلف ورزشی، فرهنگی، هنری و ... برای دانش آموزان در سطح مدارس این ناحیه برگزار می شود.

دبیر شورای آموزش و پرورش کرج اظهار داشت: همچنین در این ایام مقرر شده که دانش آموزان دختر و پسر به اردوی راهیان نور و بازدید از مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شوند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف نهادینه کردن فرهنگ شهادت و ایثار در بین دانش آموزان دختر و پسر همچنین آشنایی آنها با مناطق جنگی جنوب کشور هرساله در این ایام اجرا می شود.

این مسئول گفت: این دانش آموزان در این اردو از مناطقی همچون فکه، هویزه، شلمچه، اروندرود و دهلران بازدید می کنند و طی بازدید راویان دفاع مقدس تمامی اتفاقات رخ داده در این مناطق را برای آنها شرح می دهند.

همچنین در این مراسم مدیر کانون شهید لاجوردی آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج اعلام کرد: محل این کانون تا مهرماه گذشته مدرسه بود و طی توافقاتی با مدیر و مسئول امور مالی اداره، مقرر شد این مدرسه به کانون فرهنگی و تربیتی تبدیل شود.

مهدیه اورلی گفت: تاکنون برای تجهیز و بهسازی فضای این کانون بیش از 10 میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: در حال حاضر 10 انجمن و رشته از جمله خبرنگاران، قرآن و عترت، دارالقرآن پیش دبستانی، جوانه ها، خیاطی، بدنسازی و سایت کامپیوتر در این کانون فعال و کلاسها و دوره های مربوطه برای این رشته ها با حضور مربیان مربوطه برگزار می شود.

راه اندازی نخستین سایت تیراندازی دانش آموزان دختر در کرج

این مسئول اعلام کرد: این کانون برای اولین بار در کرج اقدام به راه اندازی و آغاز به کار اولین سایت تیراندازی ویژه دانش آموزان دختر در این کانون کرده است.

اورلی بیان داشت: این اقدام با هدف افزایش روحیه شادی و نشاط در بین دانش آموزان به خصوص دانش آموزان دختر و افزایش مهارت آنها در این رشته در کانون راه اندازی می شود.

مدیر کانون شهید لاجوردی گفت: در راه اندازی این سایت نائب رئیس هیئت تیر اندازی کرج همکاری های لازم را برای نصب و استقرار تجهیزات ارائه دادند.

کانون فرهنگی و تربیتی شهید لاجوردی آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج در کیانمهر، روبروی درمانگاه مهرگان واقع است و علاقمندان برای شرکت در کلاسها و دوره های این کانون می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 3217599 و 3200445 تماس گیرند.