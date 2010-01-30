"خوابهای دنباله دار" روایت زندگی انسانهای فراموش شده است

پوران درخشنده در جلسه نقد و بررسی فیلم سینمایی خواب های دنباله دار در سینما هویزه مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در تمام فیلم سعی شده است که در نهایت به ارتباط صحیح میان انسان ها برسیم و به تمامی افراد اعم از معلول و سالم نگاه یکسانی داشته باشیم و به معلولین جامعه نیز فرصت رشد و پیشرفت داده شود.

کارگردان فیلم سینمایی "خوابهای دنباله دار" تصریح کرد: اگر به بسیاری از افراد معلول و کم توان توجه شود و در جامعه دیده شوند، بسیاری از مسائل و مشکلات برای آنها به وجود نمی آید تا دست به نابودی خود بزنند و این خواب ها واقعیت زندگی انسان های فراموش شده است.

درخشنده اظهار داشت: این بی عدالتی است که انسان ها را به راحتی فراموشی کنیم و خود را برتر از دیگران به ببنیم لذا باید ذهن معلول افرادی که به سایرین بی توجهی نشان می دهند، اصلاح شود.

وی با بیان اینکه این فیلم در ژانر کودک و نوجوان و برای آنان ساخته شده است، افزود: در خوابهای دنباله دار شکست زمان، موقعیت و فضا به وجود آمد تا به هدف مورد نظر فیلم دست یابیم.

کارگردان فیلم سینمایی "خوابهای دنباله دار" تاکید کرد: خواب های کودکان زلال، پاک و باورپذیر است، لذا سعی شده است خواب ها به رئال کمی نزدیک تر باشد و کمی از رنگ های گرم استفاده شود.

درخشنده افزود: تنها تفاوت در تصویربرداری خوابها و زمان بیداری، این بود که در خوابهای ریحانه، دوربین بر روی سه پایه نبود و از رنگهای گرم استفاده شد.

وی ادامه داد: با نگاهی که به قصه داشتم ترجیح دادم خواب ها به دنبال یکدیگر باشند و تداوم باورپذیری را در مخاطب ایجاد کنند.

کارگردان فیلم سینمایی "خوابهای دنباله دار" در خصوص نقش الناز نیز اظهار داشت: بازیگر این نقش یک نابازیگر بود که از شاگردان من به شمار می رود و چند سال قبل از مدرسه اخراج شده بود.

درخشنده ادامه داد: خوابهای دنباله دار به دنبال توجه خانواده، جامعه و مسئولان است تا برای آینده تمام کودکان تفکر و برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

وی با بیان اینکه بسیاری از فیلمسازان به دنبال گیشه هستند تا به جای این که به تولید محتوای خوب بپردازند، افزود: در در اکثر کارهایم سعی می کنم به دنبال بیان مشکلات و دغدغه های اصلی خود باشم تا بیشتر به این فکر کنم که چگونه می توان از سریعترین راه پول و گیشه را به دست آورد و به همین دلیل است که اکثر فیلمهای خوب با مشکل تهیه کننده مواجه هستند.

کارگردان فیلم سینمایی "خوابهای دنباله دار" به نقش علیرضا خمسه در این فیلم اشاره کرد و گفت: علیرضا خمسه با بازی متفاوت خود به اجرای نقش پلیس داستان پرداخت، پلیسی که دغدغه خاص دارد و کتاب نیز می خواند و اهل مطالعه است و ظریف از کنار طنز عبور می کند و با ظرافت خاص این نقش را ایفا نمود.

درخشنده در خصوص بودجه فرهنگی کشور نیز اظهار داشت: متاسفانه بودجه سینما و فرهنگ در کشور و به خصوص در استانها بسیار اندک است لذا ضروری است حمایتها به صورت جدی انجام شود و دولت به این امر توجه خاصی داشته باشد زیرا استعداهای درخشانی در استان ها در زمینه فیلم سازی وجود دارند.