تشکیل کمیته نگارش بیانیه بین المجالس تا دقایق دیگر/ ایران 4 پیشنهاد دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای حضور در ششمین کنفرانس اتحادیه بین المجالس اسلامی در کامپالا پایتخت اوگاندا به سر می برد تا دقایقی دیگر در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش کمیته نگارش ششمین کنفرانس بین المجالس نیز تا دقایقی دیگر کار تهیه و تدوین پیش نویس قطعنامه این کنفرانس را بررسی می کند.

جمهوری اسلامی ایران 4 پیشنهاد منبی بر نامگذاری روز غزه در تقویم کشورهای اسلامی، تاکید بر وحدت اسلامی بین کشورهای مسلمان، تاکید بر رعایت حقوق بشر و همچنین تاکید بر استفاده صلح آمیز کشورهای اسلامی از تکنولوژی هسته ای، پیشنهادات ایران در بین المجالس اسلامی است که پیش از این در شورای بین المجالس که به ریاست لاریجانی برگزار شد به تصویب رسیده است و قرار است در مجمع عمومی کنفرانس مطرح و به تصویب نهایی برسد.