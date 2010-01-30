روند بهداشتی شدن آبهای روستاهای آسارای کرج باید سرعت گیرد

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بهداشت آب روستاها به موازات بهداشت آب در شهرها از اهمیت فراوانی برخوردار است و لازم است به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: آبفای روستایی در این زمینه وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارد و باید با همه توان خود در این راستا بکوشد تا روستاها صاحب آبهای بهداشتی و سالم شوند.

این مسئول بیان کرد: بهداشتی نبودن آب ممکن است مشکلات زیادی در روستاها به وجود آورد که به خطر افتادن سلامتی روستاییان، بخشی از این مشکلات است.

فرهادی عنوان کرد: آب در روستاهای آسارا باید در اسرع وقت و به بهترین نحو بهداشتی شوند و مسئولان ذیربط در این زمینه به صورت کاملا جدی عمل کنند.

فرماندار کرج اظهار داشت: مشکل آب در روستاهای آسارا باید پیش از اینها رفع می شد البته هم اکنون نیز دیر نیست فقط باید به صورت جدی وارد عمل شویم و همه مسئولان ذیربط در شهرستان کرج در این زمینه همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

دلایل اصلی مشکلات آب در روستاها باید بررسی شود

فرهادی خاطرنشان کرد: دلایل اصلی مشکلات آب در روستاها باید بررسی شود و مسئولان ذیربط همه تلاش خود را در این خصوص به کار گیرند.

وی افزود: چندین روستا در آسارا کلر رایگان گرفتند که این امر به بهداشتی شدن آب آنها کمک می کند البته اگر اهالی یک روستا به هر دلیلی نخواهند کلر دریافت کنند نباید آنها را به این کار مجبور کنیم.