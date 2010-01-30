نماد دفاع مقدس در بزرگراه چمران نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدرضا میرزایی رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر گفت: پیاده راه بزرگراه شهید چمران در حد فاصل دو هتل بزرگ استقلال و آزادی ظرفیت مناسبی را برای شناساندن فرهنگ دفاع مقدس و جاذبه های گردشگری ایران به مهمانان خارجی دارد.

وی افزود: با هدف ترویج این فرهنگ غنی در یک سمت این پیاده راه تاریخ تمدن انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شده و در برنامه آتی نمادهایی از تمدن چند هزار ساله کشورمان نیز در سمت دیگر نصب خواهد شد.

رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه یک اجرای نماد دفاع مقدس را طرحی نمادین خواند و گفت: این طرح با استفاده از تکنیک کاشی شکسته با رنگ های متنوع بر روی جداره پیاده راه مذکور نصب شده است.

وی، ویژگی این طرح را استفاده از طرح لاله به عنوان نماد شهید، پرنده، نماد آزادی و رزمنده ها که نماد ایثار و فداکاری هستند عنوان کرد.

میرزایی خاطرنشان کرد: طرحهای جاری به صورت هدفمند بر روی بدنه شهر نصب شده اند تا علاوه بر ایجاد خوانایی شهر، فضایی را برای تفکر و تعقل عابرین، گردشگران و... ایجاد کند.

وی، بزرگراه شهید چمران را از بزرگراههای اصلی تهران دانست و گفت: نماد ایجاد شده در کنار ایجاد فضایی هدفمند برای عابرین، رانندگان وسایل نقلیه را که در مسیر شمال به جنوب چمران در حال حرکت هستند به خود جذب می کند.

رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه یک از دیگر اقدامات انجام شده در این مسیر را زیباسازی پل نمایشگاه بین المللی با استفاده از ورقه های کامپوزیت عنوان و تصریح کرد: ورقه های فوق بر روی بدنه ، پایه ها و پیشانی پل نصب می شود.

وی گفت: این طرح در حال انجام است و با تکمیل آن بزرگراه شهید چمران زیبایی خاصی می یابد.