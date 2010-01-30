ایران کارت به صورت آزمایشی در قم صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، مهدی اسماعیلی افزود: با توجه به تاکید دولت در ارائه خدمات الکترونیک در دولت الکترونیک باید زمینه تعامل دولت با مردم توسط کارت ملی هوشمند فراهم شود.

به گفته اسماعیلی ‌بسیاری از خدمات توسط این کارت به مردم خواهد شد که از جمله آن می‌توان به احراز هویت، خدمات بهداشت، درمانی و رفاهی، خدمات رایانه‌ای در انتخابات و حتی تبدیل شدن این کارت به کیف پول الکترونیکی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: روی این کارت امکان استفاده اطلاعات بیومتریک و اثر انگشت برای کنترل هویت افراد تعبیه شده است.

اسماعیلی با تاکید بر این که این طرح در قالب اجرای برنامه پنج ساله پنجم در سراسر کشور انجام خواهد شد، گفت: بر اساس تکالیف برنامه پنج ساله پنجم مسوول اجرای این پروژه ثبت احوال و وزارت کشور است که باید اجرای آن را در کل کشور برعهده داشته باشند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در انجام این پروژه به وزارت کشور کمک خواهند کرد.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان ثبت احوال کشور در رابطه با کاربردهای فعلی کارت هوشمند در زمان اجرای پایلوت،‌ اظهار داشت:‌ برای کاربردهایی نظیر اقدامات بهداشتی، انتخاباتی، هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز احراز هویت و کیف پول الکترونیک روی این کار جای خالی تعبیه شده است، اما در اجرای آزمایشی آن فعلا از گزینه احراز هویت به عنوان اولین نمونه استفاده خواهیم کرد.

