به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بنیاد بیل و ملیندا گیتس در اجلاس جهانی اقتصاد اعلام کرد که در 10 سال آینده 10 میلیارد دلار برای تحقیقات، توسعه و توزیع واکسن در کشورهای فقیر اختصاص خواهد داد.

بنیانگذار مایکروسافت و همسرش ملیندا در حاشیه اجلاس داوس از حاضران در این گردهمایی جهانی دعوت کردند که این دهه را به عنوان دهه واکسنها معرفی کنند.

وی افزود: "تحقیقات پزشکی می توانند رقم نجات جان بسیاری از کودکان را افزایش دهند. واکسنها زندگی میلیونها نفر را در کشورهای در حال توسعه نجات می دهند و بهبود می بخشند."

به اعتقاد بیل و ملیندا گیتس، یک توزیع بسیار وسیع و گسترده واکسنها می تواند از هم اکنون تا سال 2020 جان بیش از 8 میلیون کودک را نجات دهد، اما سرمایه گذاری در این بخش هنوز کافی نیست و شرکای دیگر نیز باید در این عرصه شرکت کنند.

براساس گزارش رویترز، بیل گیتس پیش از عزیمت به داوس، ایتالیا را متهم به کمکهای بسیار کم به کشورهای فقیر کرد و انگشت اتهام خود را به سوی سیلویو برلوسکونی گرفت.

بنیانگذار مایکروسافت در این خصوص گفت: "نخست وزیر ایتالیا در کمک به کشورهای نیازمند قصور کرده است و به سبب این رفتار ایتالیا را در لیست شرمساری قرار می دهم."

گیتس اتهامات خود را در نامه سرگشاده سالانه بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس در یک روزنامه آلمانی منتشر کرد.

وی در این نامه نوشته است: "من نام این لیست را لیست شرمساری می گذارم اما خوشحالم که تا این لحظه در این لیست تنها نام یک کشور ثبت شده است. اگر تعداد این کشورها به 10 برسد این واقعا بد است."

پدر ویندوز خطاب به رئیس دولت ایتالیا گفت: "سیلویوی عزیز، متاسفم که تو باید زندگی اینگونه سختی داشته باشی اما تو در مورد کشورهای این دنیا قصور می کنی و من باور نمی کنم که رای دهندگان ایتالیایی با این رفتار تو موافق باشند. ثروتمندان بیشتر از آنکه برای مبارزه با مالاریا پول خرج کنند ثروتشان را صرف مسائل شخصی خود مثل کاشتن مو می کنند!"