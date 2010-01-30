اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سومین دوره مسابقات باستانی المپیاد ایرانیان با قهرمانی تیم اصفهان در مشهد پایان یافت. در این رقابتها پس از اصفهان تیمهای کرمانشاه و مازندران عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

براساس این گزارش 255 ورزشکار در قالب 20 تیم از سراسر کشور در رشته های کشتی پهلوانی، هنرهای فردی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

خوزستان قهرمان مسابقات کشتی فرنگی المپیاد ایرانیان

سومین دوره مسابقات کشتی فرنگی و آزاد المپیاد ایرانیان با معرفی تیمهای برتر در مشهد پایان یافت.

در این رقابت ها کشتی فرنگی 74 کشتی گیر در قالب یازده تیم و هفت وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند. در پایان تیم خوزستان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های فارس و اردبیل عناوین بعدی را کسب کردند.

در رشته کشتی آزاد 80 ورزشکار حضور داشتند که در پایان تیم های مازندران، خراسان شمالی و رضوی بر سکوهای اول تا سوم ایستادند.

برگزاری کلاس مربیگری یوگا در مشهد

دومین دوره کلاس مربیگری و بازآموزی مربیان یوگا خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

در این دوره 40 مربی یوگا دروس روانشناسی و درمان اضطراب، ترس و روشهای رهایی از احساسات ناخوشایند با استفاده از روش EFD را زیر نظر فرهاد فروغمند مدرس فدراسیون فرا گرفتند.

وی افزود: اوایل اسفند ماه برای نخستین بار 20 مربی استان به کلاس مربیگری درجه دو به میزبانی تهران اعزام می شوند.

برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی خراسان رضوی

دومین دوره مسابقات کاراته سبک های آزاد انتخابی تیم استان با معرفی آزاد برتر در مشهد پایان یافت. در این رقابت ها 30 ورزشکار در اوزان 60، 70، 80، 90-، 90+ با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان آقایان حمید حسنی، محمد صاحب نظر، علی فرزین، صدیقی و مرتضی جعفری به عنوان افراد برتر معرفی شدند.

براساس این گزارش افراد برتر این مسابقات اوایل اسفندماه به رقابتهای انتخابی تیم ملی به تهران اعزام می شوند.

پایان مسابقات نیمه نهایی فوتسال کشور در مشهد

در سومین دوره مسابقات فوتبال المپیاد ایرانیان تیمهای را یافته به مرحله فینال این رقابت ها مشخص شدند.

عصر جمعه در نخستین دیدار مرحله نهایی تیم های خوزستان با نتیجه 1 بر صفر از سد مازندران گذشت و تهران با حساب 2 بر 1 خراسان رضوی شکست داد و به فینال این رقابت ها راه یافتند.

براساس این گزارش دیدار رده بندی و فینال این مسابقات عصر امروز در زمین چمن خصوصی تختی مشهد برگزار می شود.