کشته شدن سه آمریکایی در افغانستان/ 19 کشته در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، نیروهای ایساف امروز شنبه اعلام کردند که روز جمعه سه آمریکایی در شرق افغانستان کشته شدند.

در همین حال طالبان دیدار با نماینده سازمان ملل در افغانستان را رد کردند.

بر این اساس شایعات رسانه های غربی درباره دیدار اعضای طالبان با "کای ایده" در راستای تخریب وجهه شبه نظامیان دانسته شده و رسانه های غربی به دروغ پردازی متهم شدند.

خبر دیگر اینکه "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز شنبه پس از سفر چند روزه به کشورهای ترکیه، آلمان و انگلیس به کشور خود بازگشت.

در همین حال وزیر خارجه آلمان ضمن مثبت خواندن کنفرانس افغانستان گفت که مسائل باقیمانده در این کشور و چالشهای موجود در افغانستان باید همچنان مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین پارلمان آلمان در گزارشی از افزایش شمار نظامیان آمریکایی در مناطقی از افغانستان که تحت کنترل آلمان است، خبر داد.

تحولات پاکستان

ارتش پاکستان امروز شنبه از بازداشت هفت شبه طالبانی در عملیات جستجو در وزیرستان جنوبی خبر داد.

خبر دیگر اینکه مرکز اطلاع رسانی ارتش پاکستان اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته در مناطق "باجور ایجنسی" و "مهمند ایجنسی" 19 شبه نظامی کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

همچنین بر اثر عملیات انتحاری در شمال غرب پاکستان 9 نفر کشته شدند.