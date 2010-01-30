دستاوردهای سفرهای استانی نباید تنها نصیب مرکز شهرستان شود

محمدحسین محمدمیرزا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وقتی در سفرهای استانی رئیس جمهور به شهرستان کرج، تسهیلاتی به این شهرستان تعلق می گیرد، نباید این تسهیلات تنها به کلانشهر کرج برسد و نصیب آن شود.

وی عنوان کرد: سایر مناطق شهرستان از جمله شهرهای اقماری نیز در این زمینه سهمی دارند و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: طی چند سال گذشته، مواردی از محل مصوبات ریاست جمهوری به شهرستان کرج واگذار شده اما دستگاه مربوطه در کرج، این موارد را فقط برای کلانشهر کرج تحویل گرفته و در این زمینه، سهمیه ای برای سایر مناطق شهرستان در نظر نگرفته است.

این مسئول بیان کرد: دستگاه مربوطه نه تنها سهمیه خاصی در این زمینه برای سایر شهرهای کرج در نگرفته بلکه با عملکرد نامطلوب خود در زمینه های دیگر، مشکلات این شهرها را که بسیاری از آنها کم درآمدترین ساکنان را دارند، افزایش داده است.

وقتی چیزی به شهرستان کرج تعلق می گیرد، متعلق به همه مناطق این شهرستان است

محمدمیرزا خاطرنشان کرد: وقتی چیزی به شهرستان کرج تعلق می گیرد، متعلق به همه مناطق این شهرستان است و مسئولان ذیربط در کلانشهر کرج، نباید همه سهمیه را به خود اختصاص دهند و چیز زیادی برای سایر مناطق شهرستان از جمله شهرهای اقماری در نظر نگیرند.

وی اظهار امیدواری کرد که دستگاه های ذیربط در شهرستان کرج برای حل این مشکل وارد عمل شوند تا شهرهای اقماری کرج به سهمیه ای که حق آنهاست، دست یابند.

مشکین دشت کرج بیش از 50 هزار نفر جمعیت دارد.