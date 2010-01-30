سرهنگ رضا فاضل‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به این که بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی و نیز بروز حوادث شهری در قم مربوط به تخلفات موتورسواران است، بیان کرد: بر اساس آمار 10 ماهه سال جاری، حدود 30 درصد تصادفات منجر به فوت در حوادث رانندگی داخل شهر قم ناشی از تخلفات موتورسواران است.



200 هزار موتور سیکلت در سطح شهر قم وجود دارد



وی با بیان این که پلیس قم در حال حاضر طرح انتظام بخشی به تردد موتورسواران و تشدید برخورد با موتورسواران متخلف در مرکز شهر را در دست اقدام دارد اظهار داشت: پیش‌بینی ما این است که در شرایط کنونی بیش از 200 هزار موتور سیکلت در سطح شهر قم وجود دارد که از این حیث استان قم جزو استان‌های نخست است.



فاضل‌نیا همچنین با تأکید بر لزوم انجام فرهنگ‌سازی برای کاهش تخلفات مربوط به موتورسواران در قم گفت: تأکید اصلی ما به موتورسواران در درجه اول این است که حتما از کلاه ایمنی استفاده کنند و دیگر هم این که به هیچ وجه از چراغ قرمز رد نشده و از سمت راست خود سبقت نگیرند.

