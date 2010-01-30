دو ست کامل دستگاه کمک تنفسی نوزادان استان زنجان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی محمدی ظهر شنبه افزود: ارزش این دستگاه ها بیش از 100 میلیون ریال است که توسط خانواده مرحوم قنبری خریداری شده است.

وی فراهم آوردن شرایط مناسب جهت رشد و تکمیل اندامهای مختلف نوزادان نارس را اولین گام در بخش مراقبت های ویژه نوزادان عنوان کرد و ادامه داد: به همین دلیل مهمترین هدف در طب نوزادان، پیشگیری از آسیب دیدگی احتمالی این اندام ها است.

محمدی به شایعترین مشکلات نوزادان نارس اشاره کرد و افزود: برای درمان سندرم زجر تنفس یا "rds" در بسیاری از مراکز اکسیژن درمانی، با استفاده از اکسیژن با غلظت بالا، سرد و گاهی رطوبت ناکافی استفاده می شود.

وی افزود: این روش درمانی می تواند در عرض چند ساعت موجب بوجود آمدن عوارض تنفسی و متابولیکی مختلف و موجب افزایش غلظت CO2 در خون شود که از ایجاد آسیبهای جبران ناپذیر به مغز و بافت کلیه نوزاد و دیگر عوارض طولانی مدت و جدی، می توان نام برد.

محمدی گفت: با استفاده از این دستگاه کمک تنفسی مخلوط کننده اکسیژن، هوا و آنالیزرهای اکسیژن، می توان در جهت سیستم حمایت تنفسی نوزادان نارس در این مرکز درمانی گامهای اساسی برداشت.

وی این حرکت را گامی ارزشمند و شایسته در جهت صالحات و باقیات و نجات جان انسانها دانست گفت: مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان به منظور تجلیل از این اقدام خداپسندانه و انسان دوستانه، لوح تقدیری را به عنوان یادبود به خانواده این شاعر و عاشق حسینی سفر کرده تقدیم کرد.