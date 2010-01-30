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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

دو ست کامل دستگاه کمک تنفسی نوزادان استان زنجان اهدا شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: خانواده یک نیکوکار متوفی در زنجان، دو ست کامل دستگاه کمک تنفسی نوزادان با تجهیزات جانبی به بیمارستان امام حسین (ع) زنجان اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی محمدی ظهر شنبه افزود: ارزش این دستگاه ها بیش از 100 میلیون ریال است که توسط  خانواده مرحوم قنبری خریداری شده است.

وی فراهم آوردن شرایط مناسب جهت رشد و تکمیل اندامهای مختلف نوزادان نارس را اولین گام در بخش مراقبت های ویژه نوزادان عنوان کرد و ادامه داد: به همین دلیل مهمترین هدف در طب نوزادان، پیشگیری از آسیب دیدگی احتمالی این اندام ها است.

محمدی به شایعترین مشکلات نوزادان نارس اشاره کرد و افزود: برای درمان سندرم زجر تنفس یا "rds" در بسیاری از مراکز اکسیژن درمانی، با استفاده از اکسیژن با غلظت بالا، سرد و گاهی رطوبت ناکافی استفاده می شود.

وی افزود: این روش درمانی می تواند در عرض چند ساعت موجب بوجود آمدن عوارض تنفسی و متابولیکی مختلف و موجب افزایش غلظت CO2 در خون شود که از ایجاد آسیبهای جبران ناپذیر به مغز و بافت کلیه نوزاد و دیگر عوارض طولانی مدت و جدی، می توان نام برد.

محمدی گفت: با استفاده از این دستگاه کمک تنفسی مخلوط کننده اکسیژن، هوا و آنالیزرهای اکسیژن، می توان در جهت سیستم حمایت تنفسی نوزادان نارس در این مرکز درمانی گامهای اساسی برداشت.

وی این حرکت را گامی ارزشمند و شایسته در جهت صالحات و باقیات و نجات جان انسانها دانست گفت: مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان به منظور تجلیل از این اقدام خداپسندانه و انسان دوستانه، لوح تقدیری را به عنوان یادبود به خانواده این شاعر و عاشق حسینی سفر کرده تقدیم کرد.

کد مطلب 1026401

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