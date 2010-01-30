شهرام شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: احساس می کنم باشگاه راه آهن سعی دارد با بیان اشتباهات داوری که در هفته‌های گذشته علیه این تیم رخ داده است، جو داوری را در دیدار حساس هفته جاری برابر تیم ما به سود خود تغییر دهد.

وی ادامه داد: در ابتدای فصل داوری‌ها امتیاز بسیاری را از تیم ما گرفت اما پس از گفتگویی که با آقای عنایت داشتم، قرار شد مسائل داوری را رسانه‌ای نکرده و تمام موارد را به ایشان اطلاع دهم. قطعا تیم ما هم در این فصل خصوصا در دیدارهای اخیر برابر ذوب آهن، پاس، شاهین و ... از قضاوت داوران لطمه خورده است ولی ما در این خصوص جنجال نکردیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز با بیان اینکه یکی از دلایل شکست‌های متوالی این تیم در هفته های گذشته اشتباهات داوران بوده است، تاکید کرد: بازی روز سه شنبه ما با راه آهن بسیار مهم است و می تواند حتی سرنوشت تیم‌ها را تغییر دهد به همین دلیل از کمیته داوران می خواهم بدون توجه به جوسازی بعضی از تیم‌ها، در انتخاب داور این دیدار بیشتر دقت کنند.

وی با بیان اینکه داوری ضعیف دیدار این تیم برابر شاهین باعث شد ضمن از دست دادن 3 امتیاز حساس آن دیدار، 5 بازیکن این تیم محروم شوند، افزود: امیدوارم جو سازی‌های مسئولان راه آهن باعث نشود داوری در بازی این هفته به سود این تیم باشد و ما تلافی اشتباهات داوری در مسابقات این تیم را پس دهیم.

شفیع زاده با تاکید بر اینکه تا امروز به خاطر آقای عنایت سکوت کرده، اظهار داشت: اگر بخواهند با روی آوردن به این مسائل و در مجموع جار و جنجال‌های رسانه‌ای، حق تیم ما را بخوردند، من هم سکوت نکرده و از حق باشگاه دفاع خواهم کرد.

وی با بیان اینکه اجازه نمی دهد سر تیم فوتبال استقلال اهواز بریده شود، خاطرنشان کرد: من امروز به کمیته داوران برای انتخاب داور مناسب در آن دیدار تذکر می دهم زیرا اگر اشتباهات داور در آن مسابقه باعث ایحاد جنجال در زمین شود، مقصر خودشان خواهند بود.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز در پایان در مورد اظهارات اخیر محمود یاوری سرمربی تیم شاهین بوشهر که این باشگاه را متهم کرد تعدادی از تماشاگران را برای شعار دادن علیه وی تحریک کنند، گفت: برای آقای یاوری احترام قائل هستم ولی اینگونه حرف زدن‌ها از سوی ایشان صحیح نیست. آنهایی که علیه یاوری شعار دادند نه تنها هواداران استقلال اهواز نبودند بلکه همان افرادی بودند که در زمان حضور ایشان در اهواز به خانه وی برای مهمانی می رفتند.