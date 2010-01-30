روند کند اجرای فازهای 17 و 18 پارس جنوبی/ ضرورت بازگشایی خطوط جدید اعتباری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید هدایت در بازدیدی با حضور علی وکیلی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از فازهای در حال ساخت 17 و 18 پارس جنوبی، با بیان اینکه مهمترین مشکلات اجرای این دو فاز پارس جنوبی تامین منابع مالی، تعدیل قرارداد و همچنین خرید لوازم و تجهیزات است، گفت: هم اکنون ساخت فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به علت باز نشدن خط اعتباری توسط کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس) با کندی در حال انجام است.

در این مراسم بازدید، پیمانکاران برخی از مشکلات اجرایی این پروژه گازی را به اطلاع مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرما منتقل کردند.

همچنین قرار شده است در جلسه ای با حضور نمایندگان کارفرما و پیمانکاران در خصوص تسهیل در تامین منابع مالی و باز کردن خط اعتباری برای خرید به موقع تجهیزات فازهای 17 و 18 پارس جنوبی تصمیم گیری شود.

هم اکنون اجرای فازهای 17 و 18 پارس جنوبی با پیشرفت 38 درصدی در حال اجرا است و پیش بینی می شود تا پایان سالجاری پیشرفت فیزیکی این دو فاز به بیش از 40 درصد افزایش یابد.

اجرای فاز های 17 و 18 میدان مشترک پارس جنوبی به منظور تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، سالانه یک میلیون تن اتان و بیش از یک میلیون تن گاز مایع در دو بخش خشکی و دریا انجام می شود.

ارزش اجرای این پروژه 2 میلیارد و 49 میلیون دلار برآورد شده است. عملیات اجرائی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی از تیر ماه سال 86 آغاز و پیش بینی می شود تا سال 1391 آماده بهره داری شود.