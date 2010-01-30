آلبوم تصویری کنسرت گروه شمس رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور کیخسرو پورناظری(سرپرست گروه شمس)، سهراب پورناظری(آهنگساز) و محسن نوید پور(مدیر نشر آوای نوین اصفهان) صبح امروز برگزار شد تا آلبوم این کنسرت با تاخیری دو سال و نیمه راهی بازار شود.

کیخسرو پورناظری در ابتدای این نشست گفت : ما این کنسرت را شهریور 86 اجرا کردیم و قصد داشتیم که در مدت زمان کوتاهی آلبوم آن را نیز منتشر کنیم منتهی مشکلاتی که در تدوین، صداگذاری، کارگردانی و همچنین برنامه هایی که خود ما در خارج از ایران داشتیم باعث شد تا این کار به تعویق بیافتد.

سرپرست گروه شمس در ادامه افزود: گروه شمس این کار را برای گرامیداشت سال مولانا آماده کرده بود که در آن زمان مورد توجه قرار گرفت و من امیدوارم این اثر به لحاظ محتوایی و کیفی یادگاری ماندگاری از سال مولانا برای موسیقی ایران باشد.

سهراب پورناظری نیز در ادامه این نشست گفت: برای انتشار ایده آل آثار موسیقایی در ایران معمولا نمی توان زمانبندی خاصی را در نظر گرفت چرا که هر کدام از مراحل تولید اثر مانند انتخاب تهیه کننده، تهیه مجوز و سایر موارد بسیار سخت اتفاق می افتد. در مورد این کار باید بگویم عمده زمانی که ما برای انتشار این اثر از دست دادیم مربوط به انتخاب ناشر بود.

وی همچنین گفت: لازم می دانم در همین جا از محمدرضا هنرمند که کارگردانی این کار را بر عهده داشت بسیار تشکر کنم چرا که زحمات بسیاری برای این کار کشید؛ ممیزی هایی که برای دریافت مجوز و یا مونتاژ چند باره ای کار اتفاق افتاد که به هر حال با زحمات آقای هنرمند به نتیجه رسید.

این آهنگساز همچنین در مورد ممیزی ها تاکید کرد: ممیزی ها در مورد این کار به آن شکل جدی نبود و فقط در چند مورد صحنه ها جابجا شد که در کل زیاد مشکلی برای ما پیش نیامد و در مجموع زیاد اذیت نشدیم.

مدیر نشر آوای نوین اصفهان نیز درباره مراحل انتشار این کار گفت: من با گروه شمس در گذشته نیز همکاری هایی داشتم که به انتشار آثار صوتی مربوط می شد. اما در هیچ کار تصویری همکاری نکرده بودیم که پس از مطرح شدن موضوع از سوی آقای پورناظری صحبت های اولیه در این مورد صورت گرفت و ما کار را آغاز کردیم.

وی همچنین افزود: طی این روزها قرار است در آمریکا نیز این کار راهی بازار شود و دلیل اصلی اینکه ما این آلبوم را در این تاریخ منتشر می کنیم این است که هم زمان با نشر اثر در آمریکا باشد.

نوید پور در ادامه تاکید کرد: این آلبوم تصویری به صورت دی وی دی است که در تیراژ 10 هزار نسخه به بازار عرضه می شود و قیمت آن 12 هزار تومان است. البته نسخه صوتی آن به صورت وی سی دی بعد از عید نوروز با قیمتی بسیار ارزان تر و مناسب در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

کیخسور پورناظری در مورد انتشار مجدد آلبوم"صدای سخن عشق" که پس از سی سال اتفاق افتاد نیز گفت: در سال های اخیر با توجه به اقبالی که نسبت به این اثر وجود داشت نمونه با کیفیتی از آن در بازار وجود نداشت و شرکتی که آن را تولید کرده بود منحل شده بود. از همین روی بود که دوباره این اثر را منتشر کردیم.