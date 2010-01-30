حضور هوشیارانه مردم جریانهای منحرف را شکست داد

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان یکی از نهادهای موثر عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر می باشد، که در سال جاری نیز مسئولیت دو کمیته از کمیته های ستاد دهه فجر را عهده دار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به نقش انکار ناپذیر مردم در پیروزی انقلاب یادآور شد: این مردم و اقشار مختلف جامعه بودند که در تبعیت از امام و ادای تکلیف الهی خود طاغوت را سرنگون و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند.

وی خروش مردم در حمایت از انقلاب و حضور اقشار مختلف جامعه در صحنه های مختلف را ضامن بقاء انقلاب و گسترش آن دانست و گفت: انتظار این است که مردم شریف ایران در دهه فجر نیز چون همیشه نقش خود را در برپایی دهه فجر ایفا نموده و به ویژه در وضعیت خاص بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با حضور گسترده و با نشاط خود بار دیگر دشمنان را مایوس نمایند.

حجت الاسلام عرب پور گفت: مردم ایران با غیرت انقلابی به دشمن خواهند فهماند که صاحبان اصلی انقلاب همان مردم رنج کشیده و مستضعف هستند و تا آخرین نفس از انقلاب و رهبری دفاع خواهند نمود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان در پایان خاطر نشان کرد: انتظار این است که مردم آگاه و بصیر ایران چون روز نهم دیماه با شرکت در مراسم دهه فجر بویژه راهپیمایی 22 بهمن عزم و اراده ملی و مذهبی خود را در تحقق آرمانهای امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری و حفظ دستاوردهای انقلاب را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به مسئولیت کمیته قرآن و نهج البلاغه و تشکلهای دینی و انجمنهای اسلامی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی گفت: این دو کمیته به منظور برنامه ریزی ایام دهه فجر، جلسات متعددی برگزار نموده که حاصل این جلسات برنامه ریزی قرآنی و مراسم گرامیداشت ایام دهه فجر در مراکز مختلف و هیئاتهای مذهبی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان اجرای 24 برنامه قرآنی شامل محافل قرآنی، مسابقات و تجلیل از نخبگان قرآنی را از جمله این برنامه ها دانست و گفت: در کمیته تشکلهای دینی و مذهبی برنامه های بزرگداشت سالگرد انقلاب اسلامی در بیش از یکصد هیات برگزار می شود.

حجت الاسلام عرب پور افزود: از دیگر فعالیتهای اداره کل تبلیغات اسلامی در این ایام می توان به اعزام مبلغ به مراکز آموزشی و بخشها و روستاهای استان در جهت تبیین نقش امام و رهبری در جامعه و تبیین اهداف انقلاب از طریق سخنرانان اشاره نمود.

وی در خصوص جایگاه قش مردم در برگزاری مراسم دهه فجر، گفت: انقلاب اسلامی ایران اساسی ترین و ارزشمند ترین پشتوانه را که مردم هستند، داراست.